تأجيلات جديدة.. مواعيد عرض بعض أفلام هوليوود المنتظرة

مازال التأثير السلبي لانتشار جائحة فيروس كورونا، بارزا على هوليوود التى تضررت كثيرا منذ بداية الأزمة.





تسببت الجائحة فى تأجيل مواعيد طرح العديد من الأفلام القوية والمنتظرة، خوفا من انهيارها في سوق الإيرادات، وعدم تحقيق الأرقام المرجوة منها.





أصبح عشاق سلسلة أفلام السرعة والغضب مضطرين مجددا لانتظار عرض الجزء التاسع الذى يحمل اسم F9، بعدما أعلنت ستوديوهات يونيفرسال أمس، طرحه 25 يونيو المقبل بدلا من 28 مايو.





الفيلم الذي ينضم إلى بطولته بطل المصارعة المعروف جون سينا فى مواجهة فان ديزل، إلى جانب أبطال السلسلة المعروفين، تأجل من قبل مرتين بعدما كان مقررا طرحه في 22 مايو 2020، ثم 2 أبريل 2021.





يتزامن هذا الخبر مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، حصول جميع مواطني بلاده على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول مايو المقبل، ما قد يحدث انفراجة على صناع السينما، ويعيد فتح دور العرض مجددا.





الخبر الأكثر حزنا كان من نصيب عشاق سلسلة أفلام الرسوم المتحركة مينيونز، الذي يقوم ببطولته الصوتية آلان أركين وجان كلود فان دام، ودفع موعد عرضه عاما كاملا ليكون خارج التوقعات نهائيا.





أصبح موعد طرح فيلم Minions: The Rise of Gru، في السينما 1 يوليو 2022، بدلا من يوليو المقبل بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

أعلن أيضا الممثل جون كراسينكى تأجيل موعد الجزء الثاني من فيلم A Quiet Place، الذي كتبه وأخرجه وهو بطولة زوجته الممثلة إيميلي بلانت وكيليان مورفي.





كتب كراسينكي تغريدة على تويتر يعلن فيها انتهاء الانتظار، محددا أن فيلمه سيطرح في إجازة يوم الذكرى، الذي يحتفل به الأمريكيون 31 مايو من كل عام.





كان مقرر عرض A Quiet Place، 8 مارس 2020، وتأجل إلى 6 سبتمبر من نفس العام، ثم 23 أبريل 2021، وأصبح الطريق خاليا له في السينمات الآن مع تأجيل عرض F9 إلى يونيو.



