الدوري السعودي.. الصراع على اللقب يعقد جولات الحسم.. كيف يتم ترتيب الفرق عند تساوي النقاط؟

اقترب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من النهاية، واشتدت المنافسة على مراكز المقدمة في جدول الترتيب، نظرًا لتقارب النقاط بين الأندية المنافسة على لقب الدوري والمقعد الآسيوي ومراكز الهبوط.

ويتقاسم الهلال صدارة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي لهذا الموسم، مع الشباب برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، يلهي التعاون 41 نقطة، ثم الاتفاق 38 نقطة.

وحول هذا الأمر، توقعت صحيفة “الشرق الأوسط”السعودية، بشكل كبير أن ينتهي الدوري بتعادل فريقين أو أكثر بالنقاط.

ولكن ماذا يحدث عندما يتساوى أكثر من فريق في عدد النقاط؟



قالت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن بالرجوع إلى لائحة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، لحسم المراكز النهائية للفرق في جدول الترتيب، وجد أن المادة 17 تنص على أنه في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط يتم تحديد المراكز من ناحية أعلى عدد للنقاط من الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها، وفي حال تعادلها يتم النظر إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة دون احتساب أفضلية الهدف خارج الأرض.

وفي حال استمرار التعادل بين الفريقين أو الفرق المتعادلة في مواجهتهما المباشرة يتم النظر إلى أعلى فارق أهداف في كامل البطولة، وفي حال تساويها، فالأقل حصولاً على مجموع نقاط جراء حصول لاعبيه على بطاقات صفراء أو حمراء داخل مباريات البطولة (يتم احتساب البطاقة الحمراء بثلاث نقاط والبطاقة الصفراء بنقطة واحدة)، وفي حال استمرار التعادل بينها يتم إجراء مباراة أو مباريات فاصلة بطريقة خروج ومغلوب من مرة واحدة بين الفرق المتعادلة.

وتختلف لائحة تحديد المراكز أثناء البطولة وحتى نهاية الجولة قبل الأخيرة، حيث تنص في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط، فإن الحسم يتم حسب فارق الأهداف، وفي حال تساوي فريقين أو أكثر بفارق الأهداف، يتم الذهاب للفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف خلال الدوري، وفي حال التعادل بكل هذه الأمور يتم حسم المركز حسب ترتيب الفريق في الموسم الماضي.

وإذا تم تطبيق هذه للائحة على الأندية التي تتنافس على اللقب، نجد أن الاتحاد متفوق حسابياً على ناديي الهلال والشباب، ففي حال تعادله معهما أو مع أحدهما بالنقاط في ختام الموسم (تعادل مع الهلال ذهاباً وتغلب عليه إياباً، والأمر نفسه تكرر أمام الشباب)، يصبح لديه 8 نقاط في مواجهة منافسيه المباشرين على اللقب، ولدى الهلال والشباب نقطتان لكل منهما، مع تبقي مواجهة مباشرة بينهما.

وتعد مواجهة الشباب والهلال المقبلة ضمن الجولة 26 ذات أهمية للفريقين، حيث إن الفريق الفائز بالمباراة سيضمن في حال تعادله بالنقاط مع الطرف الآخر في ختام الموسم تفوقه عليه، أما في حال تعادل الفريقين مجدداً في اللقاء المقبل واستمرار فوزهما بالجولات الأربع المقبلة وتعادلهما نقطياً في ختام الموسم، سيحدد البطل عن طريق فرق الأهداف داخل الدوري بأكلمه، حيث يتفوق الهلال حالياً به ففارق الأهداف لديه +23، فيما الشباب +19، وفي حال تعادلهما بفارق الأهداف بنهاية الموسم سيتم النظر لأقل فريق حصداً للنقاط باللعب النظيف، (يتم احتساب البطاقة الحمراء بثلاث نقاط والبطاقة الصفراء بنقطة واحدة)، وفي حال استمرار تعادلهما يتم الاحتدام لمباراة فاصلة تجمع الفريقين الهلال والشباب يتم تحديد مكانها وزمانها من لجنة المسابقات.