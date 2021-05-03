عاجل
أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالنواب يعلن عودة خطوط رأس سدر الطور والقاهرة شائعات عن تحويل المدن الجامعية لمستشفيات عزل.. ولا تأجيل للامتحانات واستبدالها بأبحاث..التعليم العالي: البعض يستغل ظروف كورونا لنشر أخبار كاذبة تشكيل لجنة من العربية للتصنيع وسامكو مصر لتنفيذ مشروعات مستقبلية بمصر والخارج.. تفاصيل لتأكيد خلوها من المواطنين .. لجنة للمرور على الشواطئ والمنتزهات بالبحر الأحمر جولة تفقدية لمحافظ الفيوم على شواطئ بحيرة قارون والمنتزهات العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10 معلومات عن فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الجديد

فيصل بن فاضل بن
فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فجر اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

ويعد فيصل بن فاضل الإبراهيم، من القامات المتميزة التي شغلت عددًا من المناصب في مجال الاقتصاد خلال مسيرته.

خادم الحرمين الشريفين يترأس وفد بلاده في قمة القادة حول المناخ

أوامر ملكية سعودية.. السواحة لهيئة الفضاء وفيصل بن فاضل وزيرا للاقتصاد والتخطيط

مؤهلاته

وحصل الإبراهيم على درجة ماجستير إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إضافة إلى حصوله على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة ولاية بنسلفانيا.

مناصب

شغل منصب مستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية بين 2016 و2018، ومستشار في الديوان الملكي السعودي أيضا بين 2016 و2018 وفقًا لـ"العربية".

ولعب الإبراهيم العديد من الأدوار الرئيسية في شركة الزيت العربية السعودية أرامكو خلال فترة عمله فيها، بما في ذلك نائب رئيس شركة أرامكو للتطوير، ورئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في تطوير الأعمال الجديدة، ومدير مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات والصناعات البحرية برأس الخير للشؤون التجارية والمالية، ومدير مشروع صفقة اندماج عمليات وأسطولي شركة فيلا والبحري.

كما شغل منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة منذ 26 فبراير 2018، والمشرف على أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط.

وتولى منصب أمين مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى عضويته في عدد من المجالس واللجان.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فيصل بن فاضل السعودية الملك سلمان

موضوعات متعلقة

ما حكم اللعب بالشطرنج وهل يختلف حكمه عن النرد؟.. الافتاء تجيب

الأخ غير الشقيق لملك الأردن.. محطات هامة في حياة الأمير حمزة بن الحسين

ترشيحاتنا

شم النسيم بطعم الصيام .. ضعف الإقبال على الفسيخ و المبيعات انخفضت 40% بالغردقة

رئيس البرلمان العربي يعلق على حرية الصحافة في عيدها العالمي

ما حكم العمل كمصور فوتوغرافي ؟ الإفتاء تجيب

بعد جدل مباراة بيراميدز.. استبعاد جهاد جريشة من إدارة قمة الأهلي والزمالك

دجلة يداوي جراح وداع كأس مصر ويرفع الطوارئ لمواجهة بيراميدز

وزيرة التجارة تبحث مع مسئولي "نيسان" خطط الشركة الاستثمارية فى السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. 53 جنيهًا انخفاضًا في الجرام ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

من الأقمار الصناعية.. موجة حارة تضرب البلاد خلال ساعات وتستمر حتى هذا الموعد | تحذير

كورونا يضع النقل الجوي في مأزق.. تراجع الطلب على أطقم الطيران ينذر بخطر قادم

مستشار الرئيس: مصر تتخذ إجراءات صارمة لمنع دخول سلالة كورونا الهندية للبلاد.. تفاصيل

تفاصيل رفع تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة

بعد جدل مباراة بيراميدز.. استبعاد جهاد جريشة من إدارة قمة الأهلي والزمالك

بشرى للعمالة غير المنتظمة..معاش أكثر من 80% فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

منصة حصص مصر تزف خبرا سارا للطلاب قبل امتحانات الإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة سيلفي تتسبب في سقوط صاحبها من قمة منحدر جبلي

بالصوت والصورة.. شاهد تقنية الخفافيش الجديدة لإنقاذ المرضى وتحديد المواقع

بعد تسلل المواطنين إلى القلعة الملكية.. حالة تأهب قصوى في بريطانيا.. صور

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

فيديو جراف.. فتاة الكارثة.. نصف مليون دولار مقابل صورة واحدة

فيديوجراف.. القصة الكاملة لوعكة محمود كهربا

فيديوجراف.. “إبرة” سبب حادث قطار المنصورة دمياط

المزيد

ساحة رأي

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

اﻟﻤﺰﻳﺪ