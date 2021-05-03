10 معلومات عن فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الجديد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فجر اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

ويعد فيصل بن فاضل الإبراهيم، من القامات المتميزة التي شغلت عددًا من المناصب في مجال الاقتصاد خلال مسيرته.

مؤهلاته

وحصل الإبراهيم على درجة ماجستير إدارة الأعمال من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إضافة إلى حصوله على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة ولاية بنسلفانيا.

مناصب

شغل منصب مستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية بين 2016 و2018، ومستشار في الديوان الملكي السعودي أيضا بين 2016 و2018 وفقًا لـ"العربية".

ولعب الإبراهيم العديد من الأدوار الرئيسية في شركة الزيت العربية السعودية أرامكو خلال فترة عمله فيها، بما في ذلك نائب رئيس شركة أرامكو للتطوير، ورئيس عمليات الاندماج والاستحواذ في تطوير الأعمال الجديدة، ومدير مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات والصناعات البحرية برأس الخير للشؤون التجارية والمالية، ومدير مشروع صفقة اندماج عمليات وأسطولي شركة فيلا والبحري.

كما شغل منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة منذ 26 فبراير 2018، والمشرف على أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط.

وتولى منصب أمين مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى عضويته في عدد من المجالس واللجان.