الأكبر على البحر الأحمر.. وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ميناء السخنة

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية لميناء العين السخنة، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها داخل الميناء.

وتشمل أعمال تطوير الميناء إنشاء عدد 4 أحواض جديدة وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة / مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على هذا الخط إلى جميع أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط.

كما تشمل الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها، لتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وبالشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.

ورافق وزير النقل خلال الزيارة كل من رئيس ميناء السخنة ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واستشاري المشروع والشركات المنفذة.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ حاجز امواج بطول ٨٤٢ متر وحاجز بيئي بطول ١٠٠٠ متر لحماية المنشآت المجاورة وتنفيذ اعمال الردم في البحر واكتساب مساحات أرضية جديدة بمساحة مليون متر مربع حيث تتم كافة أعمال التطوير بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة.

واكد الوزير، خلال جولته على ضرورة تنفيذ جميع الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع (عامين) تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وان يتم العمل في كافة أعمال التطوير (احواض - طرق - سكة حديد - حاجز امواج... ) في وقت واحد لسرعة الإنجاز.



وأشار وزير النقل، إلى أن اجمالى أعمال الحفر الجاري تنفيذها في مشروع تطوير ميناء السخنة يصل إلى 126 مليون متر مكعب أتربة وهي تعادل 50%، من إجمالي كميات الحفر للاتربة بقناة السويس الجديدة ويتم تنفيذ هذه الأعمال لتشغيل الاحواض والأرصفة وساحات التداول ودائرة الدوران.



ونوه إلى انه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء البنية الاساسية للأرصفة والمحطات الجديدة لتكون قادرة على تقديم جميع خدمات السفن والبضائع بالميناء والمنطقة التجارية اللوجيستية المحيطة به والتي تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت اشراف مكتب استشارى مصرى.

وأشار إلى أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية.

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