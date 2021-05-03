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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة العدل الليبية: إطلاق سراح المعتقلين قريبا

ليبيا: خطوات ستتخذ
ليبيا: خطوات ستتخذ قريبا لأجل إطلاق سراح المعتقلين قريبا

 كشفت وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن عن أن هناك خطوات ستتخذ قريبا لأجل إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون، مؤكدة أن الوزارة تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى .


وذكرت وكالة الانباء الليبية / وال/ اليوم أن ذلك جاء خلال استقبال وزيرة العدل الليبية للمبعوث الخاص للامين العام المتحدة الى ليبيا (يان كوبيش ) حيث أشارت الى أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة والتي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني، وإلى تطلعها للعمل مع البعثة الأممية لأجل تعزيز التعاون الفني ورفع قدرات السادة أعضاء الهيئات القضائية .


من جهته أكد المبعوث الخاص عن سعادته بلقاء أول سيدة ليبية تتولى وزارة العدل، مؤكدا على وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة والوزارة وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك العمل المطلوب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.

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