محافظ بورسعيد يشيد بالتزام المواطنين منازلهم في احتفالات شم النسيم

أشاد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الاثنين بالتزام المواطنين وعدم التواجد بالشواطىء والحدائق خلال أعياد شم النسيم ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد .

وأكد المحافظ، أن المواطن يعى جيدا بخطورة المرحلة الراهنة و عليه أن يدعم جهود الدولة والأجهزة التنفيذية فى مواجهة الوباء المستجد ، والالتزام بكافة التعليمات التى تحقق السلامة والصحة العامة للمواطنين .

وناشد المحافظ المواطنين، للاستمتاع بقضاء عطلة شم النسيم فى منازلهم بعيدا عن التجمعات والتكدس ، و أن يستمعوا بالتواجد مع أبنائهم وأسرهم فى المنازل ، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بلا وباء وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار .

وأصدر محافظ بورسعيد، توجيهاته للأجهزة التنفيذية والأمنية برفع حالة الاستعداد القصوى و تكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس المستجد خلال العطلات الرسمية وأعياد الربيع .

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وفى ذات السياق ، شدد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة الأحياء خلال أعياد الربيع وشم النسيم بمحافظة بورسعيد ، مشيرا إلى ضرورة تواصل جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية لمتابعة تنفيذ القرارات للحد من انتشار كورونا المستجد ، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أى أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين ، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وفى نفس السياق ، واصلت الأجهزة التنفيذية والامنية لليوم الثالث على التوالى الحملات الليلية لمتابعة قرارات غلق المقاهي والكافتيريات طبقا للمواعيد المقررة ، ومن هذا المنطلق قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بقيادة فوزى الوالى رئيس الحى بالمرور بمناطق الحي المختلفة لمتابعة تنفيذ قرارات محافظ بورسعيد ، وتم المرور بكل من شارع النصر وشارع عبد الحليم محمود ومنطقة الـ٥٠٠٠ وحدة ومنطقة تعاونيات الجيزة وتعاونيات حسن عمار ومنطقة شباب المدينة وشارع النصر ، حيث تم رفع وازالة الإشغالات ، كما تم أثناء حملة الكمامات تحرير عدد ١٤ محضر عدم ارتداء كمامة .كما تم تشميع محل يستخدم لتصنيع منتجات لحوم بدون ترخيص كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .





كما تابعت الأجهزة التنفيذية، بحى الشرق بقيادة العميد نعمان على رئيس الحى إجراءات غلق الحدائق العامة والمتنزهات وإغلاق الحدائق لمنع تواجد المواطنين .





وفى حى الضواحى ، تابع الحى بقيادة اللواء أحمد قاسم رئيس الحى إجراءات غلق كورنيش قناة الاتصال والحدائق العامة بالضواحي وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الاحتفال بيوم شم النسيم والحد من انتشار العدوى بفيرس كورونا المستجد ، وتم التأكد من غلق وتأمين الكورنيش والحدائق العامة غلقا تاما ومنع أي تواجد أو تجمعات للمواطنين به كما شهد الكورنيش تواجد عناصر من الشرطة لمنع تواجد المواطنين بهذه المناطق .



وشهدت شوارع حي العرب حملات ليلية على المطاعم والكافيهات والمحلات للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين والمواصلات العامة.



وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات التفتيشية ، وترأس الحملات المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حي العرب بالتنسيق مأمور قسم شرطة العرب وضباط مباحث القسم وشرطة المرافق ضباط وأمناء وأفراد ومديري الإدارات التنفيذية بالحي ، وأسفرت الحملة الليلية عن رفع الإشغالات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، بالشوارع الرئيسية والفرعية ومتابعة المواصلات العامة ورفع كافة أشكال وصور التعديات على الأرصفة .

و شهدت مدينة بورفؤاد استمرار غلق شاطئ بورفؤاد لليوم الثاني على التوالي وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد حيث أصدر السيد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد تعليمات منذ أمس السبت بإغلاق شاطئ المدينة وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على سلامة وصحة المواطنين وذلك لمنع كل أشكال التجمع خلال أعياد شم النسيم لمرور تلك الفترة التي تشهد زيادة في أعداد مصابي كورونا بسلام.



يذكر أن اللواء عادل الغضبان قد شدد على التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية للقيام بحملات مكثفة ومفاجئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوقيع العقوبات على المخالفين ، مؤكدا على متابعته المستمرة لمستجدات الأوضاع داخل الأحياء بالتنسيق بين غرفة عمليات المحافظة و الأحياء لرفع حالة الاستعداد القصوى خلال أعياد شم النسيم.

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