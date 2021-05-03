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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط الأشجار .. هبة مجدي تحتفل بشم النسيم على طريقتها الخاصة

هبة مجدي
هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي، صورًا جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 
وظهرت هبة مجدي ، وسط الاشجار و علقت قائلة : " شم نسيم سعيد".

 

وتشارك هبة مجدي، في مسلسل موسي التي تدور أحداثه  في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.


ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا ، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

 

هبه مجدى رمضان انستجرام مسلسل موسى أعياد شم النسيم

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