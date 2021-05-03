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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ابتعاد قاسم باشا وباشاك شهير عن منطقة الخطر في ترتيب الدوري التركي

صدى البلد

ابتعد فريقا قاسم باشا واسطنبول باشاك شهير ، خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم ، بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الاثنين ، في المرحلة التاسعة والثلاثين.

 

وفاز قاسم باشا ، على ضيفه ألانيا سبور 3 /صفر كما فاز باشاك شهير على ضيفه انقرة جوجو 2 /1 وتعادل يني ملطية سبور مع قيصري سبور 1 /1.

 

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث عشر كما رفع قاسم باشا رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس عشر.

 

وعلى ملعب رجب طيب أردوغان، سجل هاريس هاجرادينوفيتش الهدفين الأول والثالث لقاسم باشا في الدقيقتين 36 و60 وتكفل إيزاك تيلين بالهدف الثاني في الدقيقة 45.

 

وعلى استاد ستين ايمك، تقدم أنقرة جوجو بهدف في الدقيقة 15 عن طريق جوزيف باينتسيل لكن باشاك شهير رد بهدفين حملا توقيع دانييل اليكسيتش وجونيور فيرنانديز في الدقيقتين 63 و88.

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