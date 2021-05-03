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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

صعيدي بقصة وبياعة كرشة من بيروت.. مسلسلات رمضان في مرمى النقد

ريهام حجاج
ريهام حجاج

حالة كبيرة من الجدل أثارها بعضٌ من الفنانين والفنانات، داخل الموسم الدرامي الرمضاني الحالي بسبب ظهورهم بشكل مبالغ فيه، ما جعلهم يتعرضون لموجة سخرية من قبل عدد من نشطاء السوشيال ميديا.

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صعيدي بـ "قصة".. ريهام حجاج ترد على حملة السخرية من شخصية مسلسلها

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فيديوجراف.. ريهام حجاج ترد على السخرية من تنكرها في زي صعيدي

ويرصد صدى البلد، في التقرير التالي هؤلاء الفنانين الذين ظهروا بشكل مبالغ فيه خلال الموسم الدرامي الرمضاني.


ريهام حجاج

تعرضت الفنانة ريهام حجاج لموجة كبيرة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بسبب تنكرها في زي صعيدي بجلباب وعمة خلال أحداث مسلسلها وكل ما نفترق الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2021.


خرجت ريهام حجاج عن صمتها وقررت أن ترد على مهاجميها بسبب تنكرها في زي صعيدي بشكل اعتبره الجمهور أنه ساخر ويجافي الواقع بسبب تسريحة الشعر وإخراج جزء من شعرها من العمة.

 

وكتبت ريهام حجاج، ردًا على هذه الموجة من السخرية: «هي الناس اللي بتقول إن شخصية زينب ولد صعيدي بقصة!! بتخترعوا ليه يعني لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل أكيد إزاي هعمل دور راجل الشخصية اسمها زينب». 

وأضافت: «زينب يعني زوزو (بنت) وأول ظهور ليا في الحلقة الأولى يعني مش مفاجأة وطبيعي لو بنت شعرها كدة ولبست عمة هيطلع ليها قصة ومش معنى أنها صعيدية يبقى لازم يبقى شعرها كيرلي زي شخصية مأمونة البنات الصعايدة القمر».

 

كحل أمير كرارة 

واثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال عرض مسلسل نسل الأغراب، بسبب ظهور ابطال العمل بصورة مبالغة، لاسيما الفنان امير كرارة الذي ظهر فيه يضع كحل بعينيه بشكل دائم، بطريقة لا تتماشى مع شكل الشخصية الصعيدي، الذي لا يضع العامة فيه الكحل، او تفصيلة معينة للشخصية تجعله يضع كحل طوال مشاهد المسلسل، بالإضافة إلى ملابس الفنانة مي عمر التي ظهرت بملابس لا تمت لنساء الصعيد بصلة.

 

غادة عبد الرازق

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مسلسل لحم غزال، للفنانة غادة عبد الرازق، وذلك بعد تجسيدها دور بائعة في المذبح، ولكنها تضع ماكياج صارخا في كل مشاهدها تنافيا مع شكل السيدات اللاتي يعملن في مثل هذه الأعمال، ما جعل البعض يصرح حولها، قائلا: «بائعة كرشة تقفيل بيروت ومجاميع لبنانية في حارة مصرية» وذلك بسبب تصوير مشاهد المسلسل في لبنان.

 

وليد فواز 

اما الفنان وليد فواز، فظهر خلال أحداث مسلسل ملوك الجدعنة، بلحية غريبة الشكل، تظهر بشكل لافت اصطناعها، بل وان البعض شبهها بقماش القطيفة، ما جعل البعض يعلق: «‏الصراحة دقن الفنان وليد فواز في ملوك الجدعنة تحتاج لدراسة، عاوزين نعرف مين الحلاق اللي عامل الدقن القطيفة دي».

الموسم الدرامي الرمضاني السوشيال ميديا ريهام حجاج أمير كرارة غادة عبد الرازق وليد فواز بيروت كرشة

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