حمو بيكا لـ الأطباء والمهندسين: شغلوا دماغكم علشان تبقوا شبهي.. فيديو

وجه حمو بيكا، رسالة إلى الأطباء والمهندسين الحاقدين على نجاحه، قائلًا "هتفضلوا طول حياتكم كدا".



وأضاف "بيكا"، أثناء حوار مع الإعلامي "أحمد سالم" ببرنامج "لحظات جريئة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، "لو هما شايفين الهرم مقلوب يروحوا يعدلوه، ويركزوا في شغلهم"، مستطردا "أنت راجل أهلك صرفوا عليك وبيقت مهندس ومتعلم، وأنا راجل شقيت وطلعت من الصفر وطول حياتي شقيان وتعبان".

وتابع "طول حياتي شقيان وبنام في الصحراء على الرمل وأنت حضرتك كنت بتنام على سريرك وأهلك بيعلموك ويصرفوا عليك، أحمد ربنا إن أهلك صرفوا عليك وبقيت مهندس، ما تشغل دماغك.. فيه مثل بيقول اللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته".

وكشف الفنان حمو بيكا، عن حبه ارتداء الملابس الغريبة في الشكل واللون قبل أن يكون مشهورا، مؤكدا أن جميع صوره القديمة تحتوي على هذا الشكل من الملابس ولم تتغير، مختتما بأن زوجته تشعر بالغيرة الشديدة عليه، قائلاً " بتغير عليا جامد لدرجة إنها بتقعد تكسر في البيت".