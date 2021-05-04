تعليم الجيزة: اليوم بدء امتحانات طلاب الدمج المقيدين بـ الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت مديرية تعليم الجيزة أنه من المقرر أن تبدأ اليوم امتحانات طلاب الدمج المقيدين بـ الصفين الاول والثاني الثانوي العام ، وطلاب التربية الخاصة (الصم وضعاف السمع ، والمكفوفين).

و قالت المديرية، أن امتحانات طلاب الدمج بـ الصفين الاول والثاني الثانوي، سوف تستمر على مدار أيام 4 و 5 و 6 مايو 2021.

وشددت مديرية التربية والتعليم ، على أن امتحانات طلاب الدمج بـ الصفين الاول والثاني الثانوي ، سوف تنعقد بترتيب الجداول الواردة من وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة، مع تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية ، وبمواصفات الورقة الامتحانية الموضوعة حسب نوع الاعاقة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، قد شددت على جهات الاختصاص بالادارات التعليمية بإتخاذ اللازم نحو وضع الاسئلة وطبها واعلان الجداول وارسال افادة بالاستعداد والتجهيز للامتحانات.

ووفقا لـ الجدول المعلن من جانب مديرية التربية والتعليم بالجيزة :

مواعيد امتحانات طلاب الدمج بالصف الاول الثانوي

الثلاثاء 4 مايو 2021 : اللغة العربية و التاريخ والجغرافيا واللغة الاجنبية الثانية في ورقة مجمعة لمدة ساعتين من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الاربعاء 5 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الاولى ، والفلسفة والرياضيات في ورقة مجمعة لمدة ساعة ونصف من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا

الخميس 6 مايو 2021 : الكيمياء ، الفيزياء ، الاحياء في ورقة مجمعة لمدة ساعة ونصف من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا

مواعيد امتحانات طلاب الدمج بالصف الثاني الثانوي (علمي)

الثلاثاء 4 مايو 2021 : اللغة العربية ورياضيات 1 ورياضيات 2 في ورقة مجمعة لمدة ساعة نصف من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

الاربعاء 5 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الاولى والكمياء والاحياء في ورقة مجمعة لمدة ساعة نصف من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

الخميس 6 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الثانية والفيزياء في ورقة مجمعة لمدة ساعة من 12 ظهرا لـ 1 ظهرا .

مواعيد امتحانات طلاب الدمج بالصف الثاني الثانوي (ادبي)

الثلاثاء 4 مايو 2021 : اللغة العربية والتاريخ ورياضيات 1 في ورقة مجمعة لمدة ساعة ونصف من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

الاربعاء 5 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الاولى والفلسفة وعلم النفس ، في ورقة مجمعة لمدة ساعة ونصف من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

الخميس 6 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الثانية والجغرافيا في ورقة مجمعة لمدة ساعة ةمن 12 ظهرا لـ 1 ظهرا