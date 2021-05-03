بعد التشاور مع الحلفاء .. بلينكن يطالب كوريا الشمالية بتبني الدبلوماسية

طلب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الاثنين، من كوريا الشمالية تبني الدبلوماسية، وأطلع الحلفاء على استراتيجية أمريكية جديدة تؤكد التقدم البسيط بدلاً من مهرجان الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي لندن لأول اجتماعات شخصية لمجموعة السبعة منذ عامين، تشاور بلينكين مع نظرائه من اليابان وكوريا الجنوبية بشأن نهج الرئيس جو بايدن الجديد الذي نددت به بيونج يانج بالفعل.

وقال بلينكين للصحفيين "آمل أن تنتهز كوريا الشمالية الفرصة للمشاركة دبلوماسيا ومعرفة ما إذا كانت هناك طرق للمضي قدما نحو هدف نزع السلاح النووي الكامل لشبه الجزيرة الكورية".

وقال بعد اجتماعه مع نظيره البريطاني دومينيك راب: "أعتقد أن الأمر متروك لكوريا الشمالية لتقرر ما إذا كانت تريد الانخراط أم لا على هذا الأساس".

في إشارة إلى رد الفعل الأولي لكوريا الشمالية ، قال بلينكين: "سوف نتطلع لنرى ليس فقط ما تقوله كوريا الشمالية ولكن ما ستفعله بالفعل في الأيام والأشهر القادمة".

أمر بايدن بإجراء تقييم لسياسة كوريا الشمالية بعد أن تولى المنصب من ترامب الذي تميزت دبلوماسيته غير العادية والشخصية للغاية بثلاثة لقاءات تلفزيونية مع الزعيم الشاب للدولة الشمولية كيم جونغ أون.

تفاخر ترامب بأنه أنقذ آسيا من الحرب واستحق جائزة نوبل للسلام. لكنه لم يكن قادرًا على تأمين اتفاق ملموس لإنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية ، ناهيك عن صفقة تاريخية لإنهاء الحرب الكورية رسميًا بعد سبعة عقود ، كما اعتبر الرئيس السابق.

واعترف بلينكين بأن الإدارات المتعاقبة ، بما في ذلك من حزبه الديمقراطي ، فشلت في وقف الأنشطة النووية لكوريا الشمالية ، التي أجرت ست تجارب للقنبلة الذرية منذ عام 2006.

وقال بلينكين "ما لدينا الآن هو سياسة تدعو إلى نهج عملي محسوب منفتح على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وسوف يستكشفها لمحاولة إحراز تقدم عملي".

والتقى بشكل منفصل في لندن مع وزيري خارجية اليابان وكوريا الجنوبية قبل عقد اجتماع ثلاثي مع الحلفاء الآسيويين - في كثير من الأحيان على خلاف مع بعضهم البعض - المخطط له يوم الأربعاء.

قالت كوريا الشمالية يوم الأحد إن نهج الولايات المتحدة الجديد كان "لافتة زائفة للتستر على أعمالها العدائية" - أحدث إدانتها لبايدن ، الذي قالت في عام 2019 إنه يجب "ضربه حتى الموت بعصا".

حشد الديمقراطيات

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء مع انحسار المخاوف في العديد من الدول الغربية على الرغم من تزايد الخسائر في الهند والبرازيل.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار ، خلال لقائه بلينكين ، عن تقديره لـ "الدعم القوي" لأزمة كوفيد من الولايات المتحدة ، التي قالت إنها تشحن أكثر من 100 مليون دولار من الإمدادات.

قال جايشانكار: "ناقشنا أيضًا كيف يمكن أن يساعد تعاوننا على الصعيد العالمي ، في توسيع قدرات التطعيم"

فرض المضيفون البريطانيون بروتوكولات Covid الصارمة مع تقييد تحركات الوفود ، وكان بلينكن وراب يحييان بعضهما البعض ليس بمصافحة ولكن بمرفق.

وستمهد المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام في لندن الطريق لعقد قمة للزعماء الشهر المقبل في جنوب غرب إنجلترا فيما ستكون أول رحلة خارجية لبايدن.

دعت بريطانيا كوريا الجنوبية والهند - بالإضافة إلى أستراليا وجنوب إفريقيا ورئيس كتلة الآسيان بروناي - كضيوف لحضور اجتماعات نادي الديمقراطيات السبع الثرية.

قال راب إن بريطانيا أرادت العمل مع "مجموعات رشيقة من البلدان ذات التفكير المماثل التي تشترك في نفس القيم" ، وسط دفع بايدن لتشكيل تحالف أوسع من الديمقراطيات في مواجهة الصين الصاعدة ودول استبدادية أصغر.

الضغط على ميانمار

أثار بلينكين أيضًا الاضطرابات المتزايدة في ميانمار مع كل من اليابان وبروناي.

اليابان لديها قنوات مفتوحة نسبيا للجيش ، الذي استولى على السلطة في 1 فبراير ، بينما دعا قادة الآسيان أواخر الشهر الماضي رئيس المجلس العسكري إلى قمة وحثوا على إنهاء العنف.

وأشاد بلينكين بمبادرة كتلة جنوب شرق آسيا التي تضم 10 دول بما في ذلك دعوتها لمبعوث خاص قال الدبلوماسي الأمريكي إنه يجب أن يكون قادرا على التعامل مع جميع الأطراف في ميانمار.

وقال بلينكين "لكن من الضروري ، بغض النظر عن أي شيء آخر ، أن يتوقف العنف ، وأن يطلق سراح السجناء وأن تعود ميانمار إلى طريق الديمقراطية".