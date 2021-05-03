فتحي سالم: أحلم بالمشاركة في أعمال تتحدث عن حرب أكتوبر المجيدة

كشف الفنان فتحي سالم، كواليس تحضيره لدور الشهيد محمد جودة أول شهيد في فض اعتصام رابعة، معربا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في عمل وطني مثل الاختيار 2.



وقال سالم خلال حواره بقناة إكسترا نيوز:"أحلم بالمشاركة في أعمال تقوم بتجسيد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة".

وعن إتقانه لدور أول شهيد في فض رابعة، أوضح: "تواصلت مع أسرة الشهيد محمد جودة قبل تجسيده شخصيته ووفروا لي كافة المعلومات عن حياته".

وتابع سالم:"كان خيّرًا جدًا والناس كلها بتحبه، ومرتبه مكنش بيقعد معاه 4 أيام وكان بيستلف فلوس من والده عشان يعمل أعمال خير، ولما توفى اكتشف أهله أنه كان يعول أسرًا".

وأشار فتحي سالم إلي أن مخرج المسلسل بيتر ميمي قدم له كل الدعم النفسي للخروج بأفضل صورة، مضيفا:" لحظة الاستشهاد في المسلسل صنعت تعاطفا كبيرا لي كممثل بعد عرضها علي الشاشة".

وأكمل:"المسلسل يوضح حقيقة ما حدث خلال الفترة الماضية"، لافتا إلى أن المشاركة في أحداثه شرف كبير له: "الدور كان يحتاج تحضيرا كبيرا وكل حاجة كانت حساسة".