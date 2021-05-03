بحجم ملعب كرة قدم.. شاهد تحليق أكبر طائرة في العالم لأول مرة

حلقت أكبر طائرة في العالم في سماء كاليفورنيا خلال رحلة تجريبية لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

يبلغ طول جناحي الطائرة الشهيرة باسم روك 117 مترًا، وقد حلقت بنجاح خلال رحلة تجريبية في سماء كاليفورنيا.

صنعت الطائرة Roc شركة تدعى ستراتولونش، ولها جناحين مكافئين لثلاث طائرات بوينج 747 - أطول من ملعب كرة قدم أمريكي.

تستخدم الطائرة بالفعل ستة محركات 747 ويتم إنشاؤها لحمل وإطلاق المركبات الأسرع من الصوت على ارتفاعات عالية.

وشهدت الرحلة التجريبية، التي أجريت يوم الخميس الماضي، وصول الطائرة إلى ارتفاع 4.2 كيلومترات - 14 ألف قدم - وسرعة 320 كيلومترًا في الساعة.

يقول «زاكاري كريفور» مدير العمليات في ستراتولونش، خلال مؤتمر صحفي بعد الرحلة: "نحن سعداء جدًا بأداء طائرة ستراتولونش اليوم.

وأضاف: "نحن متحمسون أيضًا لمدى اقتراب الطائرة من إطلاق أول مركبة تفوق سرعتها سرعة الصوت''.

عادت طائرة ستراتولونش للهبوط فوق فيرجن أوربت 747 كوزميك جيرل، وترجع أول رحلة تجريبية لهذه الطائرة في عام 2019.

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