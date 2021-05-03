رئاسة شؤون الحرمين توثق الحجر الأسود بتقنية Focus Stack Panorama

وثقت رئاسة شؤون الحرمين، الحجر الأسود بتقنية (Focus Stack Panorama).

ويتم في تقنية (Focus Stack Panorama) تجميع الصور بوضوح مختلف، حتى تنتج لنا صورة واحدة بأكبر دقة.

معلومات فنية عن التقنية

تبلغ مدة التصوير: ٧ ساعات، ويصل عدد الصور: ١٠٥٠ فوكس ستاك بانوراما، وتصل دقة الصورة: ٤٩ ألف ميجا بكسل، وتصل مدة المعالجة: أكثر من ٥٠ ساعة عمل.

الحجر الأسود نقطة بداية الطواف ومنتهاه

الحجر الأسود بيضاوي الشكل، ولونه أسود مائل إلى الحمرة، وقطره 30 سم، وموقعه في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.

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