ممنوع تقديم الشيشة في المقاهي .. أحمد موسى: القانون يطبق على الجميع

استعرض الإعلامي أحمد موسى، جولة لمحافظ الجيزة اليوم وكيف تعامل بقسوة مع رئيس حي الدقي بسبب العديد من المخالفات؛ موضحا أنه قال له : « انزل اشتغل يا بيه أنا نازل اشتغل في الشارع أهو».

وأثنى موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، على ما يقوم به محافظ الإسكندرية من شن حملات على المقاهي لتقديم شيشة إلى المواطنين، مشيرا الي انه تم تشميع المقاهي لمدة شهر.

وأكد موسى، أن القانون يطبق على الجميع والدولة منعت تقديم الشيشة بسبب انتشار فيروس كورونا؛ لافتا أنه يجب التعاون مع الدولة لأن الأمر خطير وليس سهلا.

ولفت موسى، أن المصريين لأول مرة منذ لآلاف السنين لم يحتفلوا بيوم شم النسيم؛ موضحا أن المصريين استجابوا إلى دعوات الدولة بالمكوث في المنزل تحاشيا لانتشار فيروس كورونا.