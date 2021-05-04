قبل ما تشتريه .. اعرف تكلفة إصلاح آيباد M1 iPad Pro الجديد من آبل

منذ أيام قليلة، أعلنت شركة آبل الأمريكية عن جهاز آيباد iPad Pro، والذى يمتاز بأداء قوى من معالج M1 ، ويأتى بقياس شاشة 12.9 بوصة ، مع عدد من المواصفات الكبيرة، وإلى جانب توفيره للحجز المسبق، إلا أن آبل أيضا أعلنت عن تكلفة إصلاحه أيضا.



وبحسب موقع MacRumors فإن تكلفة إصلا جهاز آيباد iPad Pro مقاس 12.9 بوصة وبمعالج M1 ستبلغ حوالى 699 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 11 ألف جنيه مصرى ، وذلك فى الدول التى لا تتوفر فيها خدمة + AppleCare من آبل .

وسيكون تكلفة جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة بشاشة mini-LED الجديدة من الجيل الخامس، ومع معالج M1 أغلى بحوالى 50 دولار أمريكى أى أن تكلفة إصلاحه ستلبغ حوالى 749 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 800 . 11 ألف جنيه مصرى .



ولن يحتاج مشترو جهاز آيباد iPad Pro الجديد من آبل إلى دفع رسوم إصلاح إذا كانت هناك مشكلة في التصنيع ، حيث ستتم تغطية المشكلات المتعلقة بخطأ الشركة بموجب الضمان لمدة عام واحد، و إذا انتهت صلاحية الضمان ، فستقوم آبل بفرض رسوم قدرها 699 دولارا .

وينطبق السعر 699 دولارًا على أي ضرر يلحق بجهاز آيباد iPad Pro مقاس 12.9 بوصة ومعالج M1 ، بما في ذلك الشاشة المكسورة ، وبجهاز باهظ الثمن مثل iPad Pro مقاس 12.9 بوصة ، أو الأعطال الأخرى .



ولم تتغير رسوم جهاز آيباد iPad Pro مقاس 11 بوصة ، حيث تكلف 499 دولارًا أى أى ما يعادل حوالى 7.800 جنيه مصرى .



وجاء جهاز آيباد iPad Pro الجديد من آبل بشاشة بقياس 12.9 بوصة، من نوع Liquid Retina XDR، إلى جانب ذلك يحصل جهاز آبل اللوحي على دعم لمنفذ Thunderbolt، تبلغ سرعة نقله القصوى 40 جيجابت في الثانية ويسمح لك بتوصيل الشاشات الخارجية بدقة تصل إلى 6 كيلو بالإضافة إلى وحدة تخزين خارجية فائقة السرعة.



وزودت آبل جهاز iPad Proبقياس 12.9 بوصة، بشاشة من نوع mini-LED ، بينما يجلب طراز 11 بوصة شاشة LCD عادية، يطلق عليها اسم Liquid Retina XDR، والتي تقدم أداءا عاليا للشاشة الأمامية على غرار شاشة سطح المكتب Pro Display XDR.

