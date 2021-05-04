وزارة الصحة تشكل فريق التواصل المجتمعي للتوعية بفيروس كورونا

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة إنه لدينا فرق التواصل المجتمعي للتوعية الصحية على مستوى الجمهورية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع الآن عبر فضائية صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى أكد مجاهد أن هذه الفرق متواجدة في الأماكن المزدحمة للتوعية ضد خطورة كورونا.

وتابع مجاهد: الفرق أيضًا تساعد المواطنين الذين حجزوا في أي مستشفى، وهناك تأخر في استقبالهم ومساعدتهم، كما أنها تساهم في مساعدة المواطنين الذين يريدون الحصول على علاج بنفقة الدولة.

وواصل مجاهد: فرق التواصل المجتمعي للتوعية الصحية تقوم بتوعية المواطنين بالتغذية الصحية، وتشجيعهم على تلقي اللقاح، بالإضافة على علاج مرضى السكر والضغط، بالإضافة لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة.