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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بمكياج لافت.. مريم أوزرلي تتألق بالأسود في آخر جلسة تصوير

مريم اوزرلي
مريم اوزرلي

تألقت الممثلة التركية مريم أوزرلي، في جلسة تصوير جديدة خضعت لها وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة وجريئة نالت بها إعجاب متابعيها في التعليقات.
 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي

 

ظهرت مريم أوزرلي بفستان طويل من الدانتيل الأسود منفوش من الأسفل بأكمام شفافة بتصميم مميز من منطقة الصدر، ومنفوش من الأسفل ليبرز من أنوثتها وأناقتها.
 

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ومن الناحية الجمالية قامت مريم أوزرلي بترك خصلات شعرها الطويلة على ظهرها وكتفيها وذلك بـ تسريحة ويفي مميز وانسيابية، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

وأبرزت مريم أوزرلي إطلالتها بلمسات من المكياج؛ حيث اختارت الماسكرا والكحل والآي لاينر والآي شادو بالون بالألوان الترابية والسموكي ايزر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الموف كأحمر شفاه.

ولم تتكلف مريم أوزرلي بارتداء الإكسسوارات في إطلالتها؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة.
 

حياة مريم أوزرلي الأسرية


ولدت مريم أوزرلي  في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 

مسيرة مريم اوزرلي الفنية


قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، و نجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

ورغم عيشها ما بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».
 

تحب الأكل
 

في الوقت الذي تتظاهر الكثير من الفنانات بعدم رغبتهن في الأكل، خاصة على الهواء وفي الأماكن العامة، ظهرت الفنانة «مريم أوزرلي» وهى تتناول الوجبات المصرية على الهواء، حتى أنها عبرت عن عشقها للأكل، وتناولت الحمام المصري والمحشي وعدد من الأكلات المصرية، وعبرت عن سعادتها بالأكل المصري ورغبتها بالأكل أكثر مما أكلت، قائلة: "الفستان خلاص بقى ضيق عليا.. وعايزه آكل تاني ومش عارفة".

تهوى الكركبة
 

ورغم كونها واحدة من أشهر النجمات الجميلات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها تحب "الكركبة" وتأكل بأصابعها خلال تواجدها في بيتها، دون أن تلتزم بقواعد الإتيكيت كما يدعى العديد من الفنانات، حيث قالت: "بحب وانا قاعدة في البيت بتفرج على التليفزيون الدنيا تبقى مكركبة حواليا.. فيه أكل كتير في كل مكان وحاجات ملهاش لازمة".

 

أم غير مثالية

 

الفنانة التي قدمت دور السلطانة ولها العديد من الجواري والخدم في مسلسل «حريم السلطان»، وصفت نفسها بالأم غير المثالية لكونها تأكل بأصابعها وتحب الكركبة، قائلة "بنتي لما بتلاقيني بأكل بأصابعي بحس أنها بتقول عليا أم غير مثالية".

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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