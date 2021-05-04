ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

في منتصف رحلة الطائرة بين السماء والأرض، دوت صرخة في المكان لامرأة أمريكية جاء مخاضها بشكل مفاجئ في الأسبوع الـ29، ولم تكن تعلم باقتراب موعد ولادتها طوال تلك الفترة.

كانت الأمريكية «لافينيا مونجا» تسافر مع أسرتها من ولاية يوتا إلى هاواي يوم الأربعاء عندما بدأت تعاني من آلام الولادة.

ولحسن حظها، كان على متن الطائرة أيضًا طبيب وفريق من الممرضات وانطلقوا في العمل على توليدها في السماء.

يقول الدكتور ديل جلين: "في منتصف الرحلة تقريبًا، كان هناك نداء استغاثة"، لقد جربت هذا من قبل وعادة ما يكون ما يسألون عما إذا كان هناك طبيب على متن الطائرة.

وانضم إلى الدكتور جلين «لاني بامفيلد» و«أماندا بيدنج» و«ميمي» وهن ثلاث ممرضات عناية مركزة لحديثي الولادة، كانوا أيضًا في المكان المناسب في الوقت المناسب.

ظروف ولادة صعبة بين السماء والأرض

ومع عدم وجود معدات خاصة، كان على المجموعة أن تبدع في استخدام أربطة الحذاء لقص وربط الحبل السري وساعة ذكية لقياس معدل ضربات قلب الطفل.

يحكي الدكتور جلين: "كنا نحاول جميعًا العمل في مساحة صغيرة جدًا ومحصورة داخل طائرة، وهو أمر صعب للغاية.. لكن العمل الجماعي كان رائعا".

انتشرت حالة الولادة غير المتوقعة على تطبيق TikTok بعد أن صورت زميلتها الراكبة جوليا هانسن الواقعة المثيرة على متن الطائرة، التي هبطت بعد ثلاث ساعات.

كانت الطواقم الطبية تنتظر لافينيا وابنها حديث الولادة ريموند في مطار هونولولو لمساعدتهم في الوصول إلى المستشفى.

وقد زارت الممرضات الثلاث الأم يوم الجمعة وقلن إن ذلك كان بمثابة لم شمل عاطفي، وخرجت لافينا من المستشفى لكن الطفل ريموند ظل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU) حتى يصبح جاهزًا للعودة إلى المنزل.

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