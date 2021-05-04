كارتيرون يشيد بمستوى محمد عواد في مواجهة بيراميدز

أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمستوى محمد عواد حارس مرمى الفريق خلال مباراة بيراميد الأخيرة في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وأضاف “كارتيرون”، أن عواد لا يتحمل مسئولية الهدف الذي دخل مرماه في مباراة بيراميدز، مشددا على أن الحارس تألق في نهاية المباراة وأنقذ فرصة محققة لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة.



ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي؛ استعدادًا للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.