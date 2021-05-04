محافظ الجيزة يتابع إصلاح كسر في خط غاز طبيعي بالمريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الإصلاح الجارية للكسر المفاجئ الذي وقع في أحد خطوط الغاز الطبيعى (قُطر 6 بوصة) بتقاطع شارع ترسا مع المريوطية.



واطَّلع محافظ الجيزة على الموقف الحالي للأعمال، حيث تم إغلاق المحابس المغذية للخط، وبدأت أعمال الإصلاح.



ووجه المحافظ، رئيس حي الطالبية، بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز الطبيعي المغذية للمنطقة، لاتخاذ كل التدابير الأمنية، وإجراءات السلامة خلال أعمال الإصلاح، ورفع تقرير دوري بنتائج الأعمال أولا بأول.



رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام، ورئيس حي الطالبية، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.