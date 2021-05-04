الجميلة بنت الجميل.. صلاح عبد الله يمدح ريهام عبد الغفور في أحدث ظهور لهما

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة جمعته بالفنانة ريهام عبد الغفور من كواليس المسلسل الرمضاني “قصر النيل”،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب صلاح عبد الله معلقا من خلال صورتهما: "صباح نبيل من #قصر_النيل صباح الخير والهنا والنور مع الجميلة بنت الجميل #ريهام_أشرف_عبدالغفور صباحكم رائع بإذن الله".



وشهدت الحلقة 21 من مسلسل “ قصر النيل ”، التى جاءت تحت عنوان “ رقم واحد ” العديد من الأحداث ، وحاولت عايدة “ ريهام عبد الغفور إقناع حسين “ محمد حاتم ” بضرورة زواجه من صديقتها ، إلا أنه رفض .

كما حاولت عايدة أن تحدث خلافا بين المقدم خالد نوح “أحمد مجدى”، وزوجته شويكار “مريم الخشت”، مؤكدة للأخيرة أن هناك علاقة عاطفية تجمع بينه وبين كامليا “ دينا الشربينى”.

كما تمكنت كامليا “ دينا الشربينى ” من الحصول على قرار يلغي حبسها جبرياً داخل قصر السيوفى، وذلك بعد انتحار الطبيب .

أما المفاجأة الكبرى فكانت أن حسين “ محمد حاتم ” هو شقيق كامليا “ دينا الشربينى ” من الأم.

يشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.