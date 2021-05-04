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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسر جلال : رامز نجم عالمي ومبحبش أطلع في برامج بفلوس

ياسر جلال ورامز جلال
ياسر جلال ورامز جلال

تحدث الفنان ياسر جلال ، عن برامج شقيقه رامز جلال، التي يشارك بها في السباق الرمضاني كل عام ، في حوار على الراديو 9090 ، مع فاطمة مصطفى. 

 

رأي ياسر جلال في برامج رامز 

 

وعن رأيه في برامج شقيقه، قال ياسر جلال، إن أسرته تحرص على مشاهدة برنامج رامز وقت الإفطار، مضيفا:" رامز ده أخويا وحبيب قلبي ومليش أخ غيره، هو مش نجم مصري أو عربي بس لكنه نجم عالمي". 

 

وأشار ياسر جلال، إلى أن شقيقه أصبح مشهورا خارج مصر والوطن العربي، وأنه شاهد عنه تقارير في التلفزيون الألماني وفي أمريكا، ووصفه بأنه نجم كبير وأنا فخور إنه أخويا. 

 

وأوضح ياسر جلال ، أن شقيقه رامز يقدم برنامج "الكاميرا الخفية" بطرق مختلفة، وعن غيابه عن المشاركة في برامج شقيقه كل عام قال:" أنا مش بتاع برامج قوي ومبحبش تحديدا البرامج اللي بفلوس". 

 

يشارك ياسر جلال في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل ضل راجل الذي يقوم ببطولته مع نيرمين الفقي، نور، رنا رئيس، محمود عبد المغني، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من النجوم الشباب. 

 

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وتدور أحداث ضل راجل حول كابتن جلال، رب الأسرة الذي تتعرض ابنته لحادث ويكتشف أنها حامل ومتزوجة من شخص حاول التخلص منها، ثم يتورط في العديد من الأزمات أثناء محاولته إثبات حق ابنته. 

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