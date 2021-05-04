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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (16328) شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (640) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة ، وتحرير (1080) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة .

 جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية ، وكذا فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين .

 وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (16328) شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لنحو (16283) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (45) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

 وكذا تحرير (1080) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (640) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة ، بإجمالى مضبوطات و (7751) أرجيلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة ، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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الكمامات الواقية اجهزة الامن وزارة الداخلية الارجيلة فيروس كورونا

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