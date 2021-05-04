محافظ بورسعيد: توريد 3710 أطنان قمح للصوامع والمطاحن حتى الآن

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم /الثلاثاء/ 3 آلاف و710 أطنان قمح محلي.



وشدد المحافظ - في بيان اليوم - على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام ، مشيرا إلى أن لجان استلام القمح و مفتشي التموين والزراعة متواجدون في كل النقاط من الساعة 8 صباحا .



وأشار إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة إنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 15 ألفا و600 فدان بزيادة ألفين فدان عن العام الماضي، منها 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد والباقي بالجنوب.