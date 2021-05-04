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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسيات شعرية وعروض فنية بالمقهى الثقافى ببنى سويف

ثقافة بني سويف
ثقافة بني سويف

ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان المبارك استمر لليوم الثاني على التوالي المقهى الثقافي لقصر ثقافة ببا بقاعة بانوراما فعالياته، والذى تضمن أمسية شعرية للشعراء عصام فؤاد قدم فيها قصيدة محشي رومنسية، وإبراهيم حسن قصيدة دلع بنات.

 

 أعقبها عرض فني لفرقة بني سويف للموسيقى العربية تضمن "أغنية لأجل النبي للفنان محمد وهبه، دارت الأيام للفنانة إيمان عبد العزيز، اسألوا كل الناس الفنان محمد يسري، أول مرة للفنان علاء سلام، تلى ذلك محاضرة بعنوان "الأدب الشعبي في مصر" ألقاها د. محمد عبد الله والذي عرف الأدب الشعبي بأنه العبارات والجمل والأمثال والأشعار والخطب والحكايات والأساطير، الشفهي منها والمكتوب، التي تخرج من ضمير الشعب وقلبه وعقله وتنعكس فيه بشكل مطبوع لا مصنوع، لتجعل منه مجتمعا له خصائصه المتميزة وطابعه الخاص، بجانب فقرة اكتشاف المواهب الشابة، ومسابقة ثقافية في المعلومات العامة.

قدم قصر ثقافة بني سويف ابتهالات دينية لفضيلة الشيخ عبد الله بدران، بالإضافة إلى أمسية شعرية للشعراء أسامة بدر، وسيدة فاروق، ومحمد حسن، وفتحية محمد، دعاء عبد المنعم، وفقرة لاكتشاف المواهب الشابة والمسابقات الفنية والثقافية وإبداعاتهم الشعرية والغنائية، بجانب عرض مسرح عرائس قفازات للأطفال، وفي الختام قدمت فرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة عرض فني.

قصور الثقافة ثقافة بنى سويف امسيات شعرية المقهى الثقافي شهر رمضان ا

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