ضبط 6 أطنان لحوم وكبدة فاسدة فى القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية فى القليوبية من ضبط 6 أطنان "لحوم - كبدة"، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغيير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

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تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط كميات من اللحوم والكبدة الفاسدة معدة للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص وتم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات.

من ناحية أخرى تمكنت الحماية المدينة بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق هائل التهم محتويات شقة بالكامل في قرية إمياي دون خسائر في الأرواح.

تلقى مأمور مركز طوخ بلاغا بنشوب حريق بشقة بالدور الأول بناحية قرية إمياي التابعة للوحدة المحلية بالعمار الكبرى وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء سيارة إطفاء العمار الكبرى وسيارة إطفاء بلتان وتم السيطرة على الحريق الذى التهم محتويات الشقة دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.

و تم التحفظ على مكان الحريق وندب المعمل الجنائى لفحصه ومعرفة اسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت أجهزة الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق شب بسور سياج حديقة بمدخل نامول جهة مزلقان زكي التابعة لمدينة طوخ تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بنشوب حريق بسور جنينة سياج بمدخل نامول جهة مزلقان زكي التابعة لمدينة طوخ حيث تم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

ما لقى حداد مصرعه إثر سقوط بوابة حديدية عليه أثناء تركيبها بقرية عزبة هاشم التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الهدى بمدينة نصر بالقاهرة بوفاة حداد فور وصوله المستشفى وكان مصابا بكسر بالفقرات وتهتك فى الحبل الشوكى ونزيف بالرئة.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد سامى رئيس وبالفحص تبين إصابة "محمد ر" 45 سنة حداد مقيم بناحية عزبة هاشم دائرة المركز مصاب بكسر بالفقرات وتهتك بالحبل الشوكى ونزيف على الرئة.

وبسؤال شقيق المتوفى "محمود ر" 43 سنة، حداد، أقر أنه أثناء قيامه والمجنى عليه بتركيب بوابة حديدية لأحد الزبائن سقطت البوابة على شقيقه وأدت إلى إصابته الواردة بتقرير المستشفى وتوفى فور وصوله المستشفى.