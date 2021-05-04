عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| قرار عاجل ضد إثيوبيا.. بيان مهم من السعودية.. ومبعوث أمريكي يزور مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
  • إثيوبيا ترفض ربط سد النهضة بأزمة الحدود مع السودان وتتمسك بقيادة أفريقية للمفاوضات
  • السعودية.. بيان عاجل بشأن الصلاة في المساجد
  • بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة "داعش" في العراق وسوريا
  • مبعوث أمريكي يزور مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث تسوية سلمية
  • قرار عاجل ضد إثيوبيا.. الاتحاد الأوروبي يلغي مشاركته في انتخابات أديس أبابا

 

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث والتطورات المهمة في عدد من القضايا والملفات علي جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

 

إثيوبيا ترفض ربط سد النهضة بأزمة الحدود مع السودان وتتمسك بقيادة أفريقية للمفاوضات
قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي إن بلاده ستظل تتمسك بقيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة و"لن تقبل بتحركات السودان لربط مسألة الحدود"، بهذا الملف.

نشرة أخبار العالم.. شكر لبناني إلى مصر بعد إعادة جثمان طبيب ضحية كورونا.. نتنياهو يوافق على اقتراح بتناوب رئاسة الحكومة.. ومذكرة احتجاج من الأردن إلى إسرائيل

نشرة أخبار العالم.. سد النهضة على رأس مباحثات سودانية أوغندية.. حريق بالقرب من مطار بن جوريون الإسرائيلي.. ورقم قياسي جديد في إصابات كورونا بالهند

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مفتي في مقر وزارة الخارجية الإثيوبية بأديس أبابا.

وأضاف مفتي "مازالت التصريحات السودانية العدائية مستمرة ولم يكتف السودان بالاعتداء على أراض إثيوبية بل انتقل إلى الادعاء بتبعية إقليم سد النهضة".

وأشار إلى أن "تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول جوموز أمر مؤسف ونرفضه تماما وسنصدر بيانا مفصلا حوله".

 

السعودية.. بيان عاجل بشأن الصلاة في المساجد


أصدرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بيانا عاجلا شددت فيه على أهمية التقيد بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألّا تتجاوز 30 دقيقة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فقد قالت الوزارة في بيانها إن ذلك الإجراء يأتي بناءً على ما ورد إليها من وزير الصحة في برقيته المؤرخة في 29/‏ 8 /‏1442هـ؛ التي أشار فيها إلى أن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة أشارت إلى جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألا تتجاوز 30 دقيقة.

وكان وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وجه في وقت سابق نداء عاجلا لجميع المواطنين بضرورة القيام بالأسباب المشروعة لمجابهة فيروس كورونا.

 

بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة "داعش" في العراق وسوريا
 

أفادت صحيفة "express and star" بأن مقاتلات بريطانية ستنضم إلى القتال ضد بقايا  داعش في العراق وسوريا.

وأفادت الصحيفة بحسب روسيا اليوم بأن ثماني طائرات مقاتلة شبح تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وعشر طائرات من طراز "F35B" من مشاة البحرية الأمريكية سترسل من متن السفينة "إتش إم إس كوين إليزابيث"، التي بلغت تكلفتها 3 مليارات جنيه إسترليني، والتي ستتوجه إلى آسيا، برفقة ست سفن تابعة للبحرية الملكية، وغواصة، و 14 طائرة هليكوبتر بحرية، ومشاة البحرية الملكية.

ولفتت "express and star" إلى أنه تم تعيين سرب "Dambusters" الشهير، أو السرب "617"، لتشغيل الطائرات لدعم عمليات مكافحة "داعش" في العراق وسوريا.

 

مبعوث أمريكي يزور مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان
 

بدأ المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان جولة تشمل مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث تسوية سلمية في المنطقة .


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن "زيارة المبعوث الأمريكي الخاص - التى تستمر حتى 13 مايو الحالي - تؤكد عزم الإدارة الأمريكية على مواصلة الجهود الدبلوماسية المستمرة للتغلب على الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية في القرن الأفريقي".


وأضاف البيان أنه من المقرر أن يعقد فيلتمان اجتماعات مع مسؤولين من الحكومات المعنية وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.


تأتي زيارة المبعوث الأمريكي بعد أيام من إعلان إثيوبيا قرب اكتمال أشغال بناء سد النهضة وبدء التعبئة الثانية في موعدها رغم الرفض السوداني والمصري.


في المقابل اتهمت الخرطوم، أديس أبابا بمحاولة التنصل من المعاهدات الدولية بشأن مياه النيل وترسيم الحدود بين البلدين.


ودعا السفير المصري لدى واشنطن، الولايات المتحدة إلى التدخل لإنقاذ المفاوضات المتعثرة، معتبراً أنها الوحيدة القادرة على تحقيق اختراق.

 

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي ضد إثيوبيا

 

أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء مشاركته في مراقبة الانتخابات الإثيوبية بسبب عدم الاتفاق مع أديس أبابا حول المعايير الرئيسية لنشر بعثته.

وقال بيان صادر عن  الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قرار مشاركة بعثة مراقبة أوروبية في الانتخابات الإثيوبية المقبلة قد تم إلغاؤه.

وأضاف البيان: "رغم الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الإثيوبية بشأن المعايير الرئيسية لنشر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للتكتل، إلا أنه لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق بشأن هذه المعاير في ضوء الانتخابات البرلمانية المقررة في 5 يونيو المقبل".

وأعرب بوريل عن أسف الاتحاد الأوروبي لـ"رفض الوفاء بالمتطلبات المعيارية لنشر أي بعثة مراقبة انتخابية واستيراد أنظمة اتصالاتها، وهو أمر أساسي لأمن مراقبي الاتحاد الأوروبي".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره الاتحاد الأوروبي، غير أن أديس أبابا دوما ما تعلن عن إجراءات تسهيلية لضمان استقلال ونزاهة الانتخابات المقبلة.

وستكون الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني في إثيوبيا عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.

ويشارك أكثر من 152 ألف موظف في عملية تسجيل الناخبين، بحسب بيانات مجلس الانتخابات الإثيوبي، فيما ينخرط نحو 254 ألف موظف أثناء إجراء عملية الاقتراع في أكثر من 50 ألف مركز للتسجيل.

وفي 11 مارس الماضي، أعلن مجلس الانتخابات أن نحو 8209 مرشحا سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا ودرداوا.

وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن، في ديسمبر الماضي، أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب.

نشرة أخبار العالم اهم الاخبار آخر الأخبار اخبار

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم.. شكر لبناني إلى مصر بعد إعادة جثمان طبيب ضحية كورونا.. نتنياهو يوافق على اقتراح بتناوب رئاسة الحكومة.. ومذكرة احتجاج من الأردن إلى إسرائيل

نشرة أخبار العالم.. سد النهضة على رأس مباحثات سودانية أوغندية.. حريق بالقرب من مطار بن جوريون الإسرائيلي.. ورقم قياسي جديد في إصابات كورونا بالهند

ترشيحاتنا

حارس الزمالك ضحية مقلب رامز عقله طار .. اليوم

مواصفات وأسعار الوحش الياباني سوبارو إمبريزا في السعودية.. صور

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

وزير النقل يعلن وصول ٥٢ عربة ركاب سكة حديد جديدة إلى ميناء الإسكندرية

طارق شوقي يكشف حقيقة تراجع جودة التعليم في مصر بمؤشر دافوس

قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

تراجع جديد في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين 3-5-2021

خبر عاجل من التعليم لجميع طلاب الثانوية العامة 2021 | تفاصيل

محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

لمدة شهر .. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة

محضر وغرامة.. تعرف على عقوبة محمد رمضان بسبب ركن سيارته أعلى الرصيف بالدقي

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

فيديو

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

فيديوجراف.. 12 نصيحة مهمة قبل تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

باستخدام لوح خشبي.. شاهد مديرة مدرسة تعتدي على طفلة بوحشية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

جمال قرين يكتب: كلمة للشعب والحكومة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (5)

هبه مصطفي تكتب: عش الدبابير

د. وائل محمد رضا يكتب: لو كنت وزيراً

الفتن النائمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

إيمان الدربي

العشق الإلهي

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ