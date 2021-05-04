نشرة أخبار العالم| قرار عاجل ضد إثيوبيا.. بيان مهم من السعودية.. ومبعوث أمريكي يزور مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان

إثيوبيا ترفض ربط سد النهضة بأزمة الحدود مع السودان وتتمسك بقيادة أفريقية للمفاوضات

السعودية.. بيان عاجل بشأن الصلاة في المساجد

بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة "داعش" في العراق وسوريا

مبعوث أمريكي يزور مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث تسوية سلمية

قرار عاجل ضد إثيوبيا.. الاتحاد الأوروبي يلغي مشاركته في انتخابات أديس أبابا

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث والتطورات المهمة في عدد من القضايا والملفات علي جميع الأصعدة وتصدر ذلك:

إثيوبيا ترفض ربط سد النهضة بأزمة الحدود مع السودان وتتمسك بقيادة أفريقية للمفاوضات

قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي إن بلاده ستظل تتمسك بقيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة و"لن تقبل بتحركات السودان لربط مسألة الحدود"، بهذا الملف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مفتي في مقر وزارة الخارجية الإثيوبية بأديس أبابا.

وأضاف مفتي "مازالت التصريحات السودانية العدائية مستمرة ولم يكتف السودان بالاعتداء على أراض إثيوبية بل انتقل إلى الادعاء بتبعية إقليم سد النهضة".

وأشار إلى أن "تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول جوموز أمر مؤسف ونرفضه تماما وسنصدر بيانا مفصلا حوله".

السعودية.. بيان عاجل بشأن الصلاة في المساجد



أصدرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بيانا عاجلا شددت فيه على أهمية التقيد بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألّا تتجاوز 30 دقيقة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فقد قالت الوزارة في بيانها إن ذلك الإجراء يأتي بناءً على ما ورد إليها من وزير الصحة في برقيته المؤرخة في 29/‏ 8 /‏1442هـ؛ التي أشار فيها إلى أن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة أشارت إلى جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألا تتجاوز 30 دقيقة.

وكان وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وجه في وقت سابق نداء عاجلا لجميع المواطنين بضرورة القيام بالأسباب المشروعة لمجابهة فيروس كورونا.

بريطانيا تعتزم إرسال قوات عسكرية لمحاربة "داعش" في العراق وسوريا



أفادت صحيفة "express and star" بأن مقاتلات بريطانية ستنضم إلى القتال ضد بقايا داعش في العراق وسوريا.

وأفادت الصحيفة بحسب روسيا اليوم بأن ثماني طائرات مقاتلة شبح تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وعشر طائرات من طراز "F35B" من مشاة البحرية الأمريكية سترسل من متن السفينة "إتش إم إس كوين إليزابيث"، التي بلغت تكلفتها 3 مليارات جنيه إسترليني، والتي ستتوجه إلى آسيا، برفقة ست سفن تابعة للبحرية الملكية، وغواصة، و 14 طائرة هليكوبتر بحرية، ومشاة البحرية الملكية.

ولفتت "express and star" إلى أنه تم تعيين سرب "Dambusters" الشهير، أو السرب "617"، لتشغيل الطائرات لدعم عمليات مكافحة "داعش" في العراق وسوريا.

مبعوث أمريكي يزور مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان



بدأ المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان جولة تشمل مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث تسوية سلمية في المنطقة .



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن "زيارة المبعوث الأمريكي الخاص - التى تستمر حتى 13 مايو الحالي - تؤكد عزم الإدارة الأمريكية على مواصلة الجهود الدبلوماسية المستمرة للتغلب على الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية في القرن الأفريقي".



وأضاف البيان أنه من المقرر أن يعقد فيلتمان اجتماعات مع مسؤولين من الحكومات المعنية وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.



تأتي زيارة المبعوث الأمريكي بعد أيام من إعلان إثيوبيا قرب اكتمال أشغال بناء سد النهضة وبدء التعبئة الثانية في موعدها رغم الرفض السوداني والمصري.



في المقابل اتهمت الخرطوم، أديس أبابا بمحاولة التنصل من المعاهدات الدولية بشأن مياه النيل وترسيم الحدود بين البلدين.



ودعا السفير المصري لدى واشنطن، الولايات المتحدة إلى التدخل لإنقاذ المفاوضات المتعثرة، معتبراً أنها الوحيدة القادرة على تحقيق اختراق.

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي ضد إثيوبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء مشاركته في مراقبة الانتخابات الإثيوبية بسبب عدم الاتفاق مع أديس أبابا حول المعايير الرئيسية لنشر بعثته.

وقال بيان صادر عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قرار مشاركة بعثة مراقبة أوروبية في الانتخابات الإثيوبية المقبلة قد تم إلغاؤه.

وأضاف البيان: "رغم الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الإثيوبية بشأن المعايير الرئيسية لنشر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للتكتل، إلا أنه لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق بشأن هذه المعاير في ضوء الانتخابات البرلمانية المقررة في 5 يونيو المقبل".

وأعرب بوريل عن أسف الاتحاد الأوروبي لـ"رفض الوفاء بالمتطلبات المعيارية لنشر أي بعثة مراقبة انتخابية واستيراد أنظمة اتصالاتها، وهو أمر أساسي لأمن مراقبي الاتحاد الأوروبي".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره الاتحاد الأوروبي، غير أن أديس أبابا دوما ما تعلن عن إجراءات تسهيلية لضمان استقلال ونزاهة الانتخابات المقبلة.

وستكون الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني في إثيوبيا عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.

ويشارك أكثر من 152 ألف موظف في عملية تسجيل الناخبين، بحسب بيانات مجلس الانتخابات الإثيوبي، فيما ينخرط نحو 254 ألف موظف أثناء إجراء عملية الاقتراع في أكثر من 50 ألف مركز للتسجيل.

وفي 11 مارس الماضي، أعلن مجلس الانتخابات أن نحو 8209 مرشحا سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا ودرداوا.

وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن، في ديسمبر الماضي، أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب.