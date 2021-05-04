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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارخصهم بـ76 الف دينار.. تعرف على أغلى 5 سيارات سيدان في الكويت

صدى البلد

تختلف ترتيبات السيارات من حيث الافضلية، فى كل دولة عربية وخليجية، لأن هناك من يعشق السيارات الـSUV والبعض الاخر يفضل السيدان ، ولكن فى دولة الكويت هناك مزيج رائع بين جميع الفئات بشوارعها .

 

ويعتبر السوق الكويتى للسيارات من اغنى الاسواق فى منطقة الخليج بالسيارات السيدان الفاخرة والفارهة ايضا، لذلك نستعرض خلال السطور التالية أغلى 5 سيارات سيدان داخل هذا السوق .

 

1 ـ رولز رويس رايث موديل 2021

تستمد رولز رويس رايث موديل 2021 قوتها من محرك سعة 6.6 لتر مزدوج بتوربو بقوة 632 حصان عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم الدوران يصل إلى 800 نيوتن/ المتر عند 1500 وحتى 6500 دورة في الدقيقة.

 

وتتسارع رولز رويس رايث من الثبات إلى حوالي 100 كم/ الساعة في حوالي 4.6 ثانية، والوصول إلى السرعة القصوى إلكترونيا 250 كم/ الساعة، و متصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات

 

ويبلغ سعر سيارة رولز رويس رايث موديل 2021 فى السوق الكويتى ، 110 الاف دينار كويتى 

 

2 ـ رولز رويس جوست موديل 2021

تستمد السيارة رولز رويس جوست موديل 2021 قوتها من خلال محرك V12 بـ 12 أسطوانة بسعة 6.75 لتر وقوة 563 حصانا وعزم 850 نيوتن.متر .

                                                                   

وتتسارع رولز رويس جوست من الثبات الى  100 كم في حوالي 4.6 ثانية فقط .

 

ويبلغ سعر سيارة رولز رويس جوست موديل 2021 فى السوق الكويتى ، 101 الف دينار كويتى .

 

3 ـ استون مارتن دى بى اس 2021

تاتى السيارة استون مارتن دى بى اس بمحرك Aston Martin V12 سعة 5.2 ليتر، ومزود بتوربو مزدوج، ويستطيع توليد قوة 725 حصان عند 6500 دورة في الدقيقة و900 نيوتن متر من 1800-5000 دورة في الدقيقة .

 

ويبلغ سعر سيارة استون مارتن دى بى اس موديل 2021 فى السوق الكويتى ، 97,179 دينار كويتى .

 

4 ـ فيرارى SF90 موديل 2021     

تأتي سيارة فيرارى SF90 موديل 2021 بمحرك مزدوج بسعة 4.0 لتر V8 بقوة 770 حصان، و 3 محركات كهربائية تولد معا قوة 217 حصان، ليصدر من الأربعة قوة 989 حصان، وتعمل سيارة فيراري على نظام الدفع الكلي، ومزودة بناقل حركة بـ8 سرعات .

 

وتتسارع السيارة فيرارى SF90 موديل 2021 من الثبات الى 100 كلم/س فى غضون 2.5 ثانية

 

اما عن سعر سيارة فيرارى SF90 موديل 2021 فى السوق الكويتى ، فإعنه يبلغ 158,500 دينار كويتى .

 

5 ـ بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2021

تستمد السيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2021 قوتها من محرك W12 سعة 6 لتر بقوة 626 حصان، أو محرك V8 سعة 4.0 لتر بقوة 542 حصان .

 

ويتراوح سعر سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي موديل 2021 فى السوق الكويتى ، ما بين 76 الف دينار الى 140 الف دينار كويتى.

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