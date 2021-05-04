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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبل للسيارات تستعد لدخول 20 سوق تصدير جديدة حول العالم

صدى البلد

اعلنت شركة أوبل للسيارات ، عن عزمها على دخول 20 سوق تصدير جديدة بحلول عام 2022، للعمل على تعزيز المبيعات السنوية إلى أكثر من مليون سيارة.

 

وصرح رئيس الشركة التابعة لمجموعة ستيلانتس لصناعة السيارات ميشائيل لوشيلر لمجلة أوتوموبيل-فوخه الألمانية ، إن مساعي تعزيز المبيعات لن تعرض للخطر أرباح العلامة التجارية الألمانية، أو جهود خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

 

وفقا لوكالة بلومبرج الالمانية للأنباء ، فان أوبل حاليا تيع نحو 630 ألف سيارة في العام، وتحت إدارة شركة جنرال موتورز الأمريكية، المالك السابق لها، باعت أوبل أكثر من مليون سيارة سنويا، لكنها تكبدت خسائر فادحة.

 

والجدير بالذكر ان المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتس، كارلوس تفاريس، قد اشترى شركة السيارات الألمانية، قبل أربع سنوات ووضع برنامجا ناجحا للتحول أدى إلى خفض المبيعات غير المربحة.

 

وكانت شركة اوبل مؤخرا قد طرح السيارة Crossland الجديدة في ألمانيا وعدد من بلدان أوروبا، ثم في روسيا وبعض البلدان الأخرى.

                                                                          

أكسبت هذه المركبة  Crossland شعبيتها بين الناس بسرعة ، بسبب أناقة التصميم الخارجي التي جمعت بين البساطة ولمسات التطور بنفس الوقت، فضلًا عن التصميم الداخلي الذي تمت مراعاة كل نقطة فيه لتوفر للركاب معايير الراحة، إضافة إلى الحجم المناسب والاقتصادية في استهلاك الوقود، ما يجعل من Crossland  مركبة عائلية ممتازة بجدارة .

اوبل لمجموعة ستيلانتس بلومبرج الالمانية أخبار السيارات الجديدة أسعار أوبل

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