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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاختيار 2| تصريحات من محمد يونس ومعتز حسين عقب ظهورهم في حلقات المسلسل

محمد يونس
محمد يونس

قدم الجزء الثاني من مسلسل الإختيار عدد كبير من الوجوه الشابة، وأعاد أخرين إلى الواجهة من جديد عقب تقديم شخصيات تأثر بها المشاهدين وعلقت في اذهانهم.

محممد يونس

قال الفنان محمد يونس ، إن دوره فى “ البكاتوشى ” كان جديدا عليه،  وبيتر ميمى اكتشف فيه جانب الشر لأن الأدوار الطيبة والرومانسية والصعيدية قدم منها العديد من الادوار، لذلك تحمس جدا لدوره فى الاختيار وذاكره جيدا ً .

وأضاف محمد يونس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بدأ فى التعامل مع كل مشهد على انه بطولة مطلقة ، لان الفرصه لا تتكرر مرة اخرى .

وأشار “ يونس” ، إلى أن الكومبارس وصل عددهم لـ 3000 فرد داخل اللوكيشن الواحد إلى جانب  أبطال المشهد ومن وراء  الكواليس ، لذلك كان هناك نوع من المغامرة للتصوير وسط هذا الكم الهائل من البشر فى ظل وباء كورونا.

 

وقال الفنان محمد يونس، إن ترشيحه لدور في مسلسل الاختيار 2؛ كان من خلال بيتر ميمي، مخرج العمل، الذي استطاع أن يرى فيه الجانب الآخر في أدوار الشر التي لطالما تمنى في تقديمها للناس.


 وأضاف الفنان محمد يونس، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه حلم أن يشارك فى هذا العمل منذ العام الماضى، لأنه عمل وطني يخدم الوطن ويظهر الحقيقة والتفاصيل الكاملة.

 

وأشار “يونس” إلى أن الجمهور بدأ يتعامل معه على أنه “البكاتوشى”، ولكنه تعامل مع الدور بشكل فنى، وكل ما يهمه هو خدمة البلد من خلال موقعه كفنان فى عمل مشرف مثل الاختيار 2 .

 

معتز حسين

 

تمكن الفنان معتز حسين، من جذب الأنظار إليه من خلال ظهوره في مسلسل الاختيار 2 الذي حظي بنسب مشاهدة عالية و إشادات كبيرة خلال عرضه في شهر رمضان الحالي.

ويجسد معتز حسين دور "المقدم عاصم" ضابط شرطة خلال  أحداث المسلسل، ممن يواجهون خطر الإرهاب.

معتز حسين كشف أنه كان يسعى لدخول معهد الفنون المسرحية أو السينما بعد الثانوية العامة ، لكنه واجه رفض شديد من أهله فى هذا الوقت، وبعد ذلك أصر على حضور كورسات تمثيلية حتى يطور من نفسه .

وأضاف معتز حسين ، خلال حواره الخاص لـ " صدى البلد " ، أن أول عمل فنى ظهر فيه أمام الشاشة كان مشهد صغير فى مسلسل "هبة رجل الغراب" الجزء الاول بطولة إيمى سمير غانم ، وكان دوره عبارة عن جملة واحدة فقط.

وأشار "حسين" ، إلى أنه شارك فى بعض الأعمال الأخرى بعد ذلك مثل : سرايا عابدين ، فيلم مراتى وزوجتى ، الصياد ، لعبة ابليس ، تحت السيطرة ، إلى جانب مشاركة فى بعض الإعلانات التلفزيونية .

وتابع معتز حسين، أن ترشيحه فى مسلسل الاختيار كوجه جديد ، جاء عن طريق شركة سينرجى ، لافتا إلى أنه شارك مع "سينرجى" فى مسلسل جمال الحريم .

واستكمل : أنه بدأ فى التحضير لشخصية المقدم عاصم ، من خلال التعرف على طريقة كلامه ، لبسه و تعامله مع زملائه فى العمل ، مضيفاً "حظى وحش" ، للأسف لم أتواصل مع أسرة المقدم ، فلم يكن هناك وقت للوصول إليهم والتواصل معهم.

 

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أحمد رفعت


قال الفنان أحمد رفعت، أحد أبطال مسلسل الأختيار2 ، إن ترشيحة لدور الضابط أحمد جاد، جاء من خلال  دكتور بيتر ميمى بالاشتراك  مع أحد القائمين على المراجعات الأمنية فى المسلسل، بعد نجاحه فى دور نصينى وقسمتك بقصة " اتفضلوا فى الصالون " مع الفنانة هالة شيحة.

 

وأضاف "رفعت"، خلال تصريحاته الخاصة لصدى البلد، أن أدوار الشر هى أسهل ما يمكن بالنسبة للممثل، لافتا إلى أنها ممتعة ومنوعة بشكل جذاب.

 

وأشار أحمد رفعت، إلى أنه قام بالعديد من الأدوار التى نالت إعجاب الناس وقبولهم لشخصياته المتنوعة، مثل أحمد مظهر، كمال الشناوى و رشدى أباظة، إلى جانب الشخصيات التاريخية التى قدمها فى العديد من أدواره، ولكن التجسيد يظل هو أقوى حالات التمثيل.

 

وتابع أحمد رفعت: "أى ممثل بيسعى فى شعله ويحاول أن يكون متميزا، ولكن التوفيق دا بتاع ربنا سبحانه وتعالى، واستكمل أنه لم يكن هناك فرصة للتواصل مع أهل الضابط أحمد جاد ولكن مؤخراً علقت زوجه الشهيد  أنها "كانت تبكى وتفتخر بكل تفصيلة بالمشاهد الخاصة بزوجها فى ترتيله للقرآن الكريم وحتى طريقة اللبس ووجود بعض المواقف المتطابقة مع الواقع".

 

وأكد أحمد رفعت، أن بيتر ميمى يتعامل مع الأمور ببساطة، قائلا: "بيتر معندوش عقد ولا كلاكيع "، مضيفاً أن كريم عبد العزيز اخجلنى بعد أن أثنى عليا بشكل كبير جدا وقالى "يا عالمى"، وعلى الرغم من تعاملنى مع "أغلب سوبر ستارز مصر إلا أن طلة كريم عبد العزيز مختلفة على الشاشة، مصر لو فيها 3 نجوم فى مصر كريم عبد العزيز لازم يكون منهم".

 

ولفت إلى أن كلام كريم عبد العزيز إليه نيشان على صدره، لأنه ابن بلد معبرا: "أعتقد أن كريم عبد العزيز هو الوريث الشرعى لغول التمثيل محمود عبد العزيز، واستكمل: "أحمد مكى عنده قبول ربانى رائع، ويمتلك خلفية دينية جميلة جداً وتدبر، ويظل صاحب شباك فى السينما أو الدراما".

 

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