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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجمعات الاستهلاكية: 25% تخفيضات في أسعار الخضر والفاكهة واللحوم

صدى البلد

أكد رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية أنهم يقومون بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، بتخفيضات تتفاوت ما بين الـ 15% إلى الـ 25 %.

جاء ذلك استمرارًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، والخضراوات والفاكهة، واللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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وأشار رؤساء الشركات، في تقرير صادر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي،  إلى أن منافذ الخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية يتوافر فيها كل احتياجات المواطن من الخضر والفاكهة بتخفيضات مناسبة، مؤكدين أن الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 3 جنيه للكيلو، والبطاطس بنفس السعر، والفلفل الرومي بـ 6.50، والجوافة 8.50، للكيلو.

كما أشاروا إلى أن اللحوم البرازيلي المجمدة تباع بالمجمعات بـ 65 جنيها للكيلو، وكذلك اللحوم المفرومة المجمدة، وبسعر 85 جنيها للسوداني الطازجة، والدواجن المجمدة 30 جنيهًا للكيلو.

من ناحية أخرى يتابع قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين مع أسواق الجملة أسعار الخضراوات والفاكهة من خلال بيان يرسل يوميًا من أسواق الجملة، فضلًا عن المتابعة والمرور الميداني على تلك الأسواق.

وقد أشار البيان الوارد من سوق العبور بالقاهرة أن الطماطم تخرج من السوق بسعر 1 جنيه الي 1.8 قرش جملة لتباع في أسواق التجزئة من 2 جنيه الى 3.5 للكيلو والبطاطس من 1.1 جنيه الى 2.2 جنية جملة لتباع للمستهلك من 2 جنيه الى 3.5 جنيه، والجوافة من 5 جنيهات إلى 7 جنيه جمله لتباع للمستهلك من 7 إلى 10 جنيهات.

التموين اسعار اللحوم اسعار الخضراوات المجمعات الإستهلاكية السلع الغذائية

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