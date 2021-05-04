بسبب تفشى كورونا.. تأجيل الدوري الهندي للكريكيت.. تفاصيل

دفع تفشي فيروس كورنا بين ثلاثة من فرق الرابطة الدولية للكريكيت إلى تأجيل منافستها إلى أجل غير مسمى بعد أسابيع من استضافة المباريات في دلهي.

وذكرت رابطة الدوري الهندي في بيان لها، اليوم الثلاثاء،: "قرر مجلس إدارة الرابطة ومجلس مراقبة لعبة الكريكيت في الهند خلال اجتماع طارئ تأجيل موسم 2021 بأثر فوري".



وتابع البيان:" لن يساوم مجلس مراقبة اللعبة على صحة اللاعبين والأطقم المعاونة وكل المشاركين في تنظيم بطولة الدوري، وتم اتخاذ القرار مراعاة لصحة وسلامة ورفاهية كل عناصر اللعبة".



واضطر مجلس الكريكت الهندي لاتخاذ الإجراء منذ تأثر أربع فرق بفيروس كورونا وتم إعادة جدول بعض المباريات في الأيام الماضية.

وسجلت وزارة الصحة اليوم 357229 حالة إصابة بفيروس كورونا و 3449 حالة وفاة جديدة لترتفع الإصابات لأكثر من 20 مليونًا بالهند حتى الآن .

يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء ناريندرا مودي لفرض إغلاق على مستوى البلاد لمكافحة الانتشار السريع للفيروس حيث تعمل المحارق الجنائزية في المدن الكبرى مثل دلهي ومومباي على مدار الساعة.

وحظر زعماء العالم السفر لوقف تسلل السلالة المتحولة الجديدة بما في ذلك رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، المتهم بالعنصرية لتهديده بالسجن وفرض غرامات على الوافدين.

يذكر أن حوالي 9000 مواطن أسترالي محاصرون في الهند بما في ذلك لاعبي الكريكيت ذوي الأسماء الكبيرة مثل ستيف سميث وديفيد وارنر.

وضغطت مجموعات حقوقية، ومشجعو الرياضة، على موريسون، متهمين إياه بـ "تلطخ يديه بالدماء" لمنع مواطنيه من مغادرة الهند.