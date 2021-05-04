كوفيد 25 الحلقة 7.. يوسف الشريف يحقق في مقتل إيناس كامل

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "كوفيد 25"، بمقتل الفنانة ايناس كامل بعدما كانت تحاول أن تصل لمعلومات خاصة عن لقاح للفيروس الجديد،

وبدأ يوسف الشريف التحقيق في قتلها وبتشريح الجثة اكتشفوا ان هناك من قام بخنقها، وشكوا في كل الموجودين بالمستشفى خاصة أن من فعل هذا، قام بفصل الكاميرات قبل القتل.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.



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