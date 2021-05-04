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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كوفيد 25 الحلقة 7.. يوسف الشريف يحقق في مقتل إيناس كامل

صدى البلد

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "كوفيد 25"،  بمقتل الفنانة ايناس كامل بعدما كانت تحاول أن تصل لمعلومات خاصة عن لقاح للفيروس الجديد، 

وبدأ يوسف الشريف التحقيق في قتلها وبتشريح الجثة اكتشفوا ان هناك من قام بخنقها، وشكوا في كل الموجودين بالمستشفى خاصة أن من  فعل هذا، قام بفصل الكاميرات قبل القتل.
مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

كوفيد 25 الحلقة 6.. تعرف على أعراض فيروس يوسف الشريف


قنوات العرض  قناة "أون" الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، والإعادة 7 صباحا و11 ونصف صباحا.

قناة "أون دراما" الساعة 2 مساء، والإعادة 9 ونصف مساء، و6 ونصف مساء.
قناة "الحياة" الساعة 6:30 مساء، والإعادة 5:30، و10:00 صباحا

قناة "الحياة دراما" الساعة 8:00 مساء، والإعادة 4 صباحا، و7:30 مساء، و3:00 عصرا

قناة "روتانا خليجية" الساعة 9:00 مساء، والإعادة 9:30 صباحا

القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 7:45 مساء، والإعادة 2:00 و10:15 صباحا
 

يوسف الشريف ميرنا نور الدين المصري ديانا هشام انجي علاء ايتن عامر راندا البحيري

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