صندوق النقد يكشف عن وضع الاقتصاد العالمي بين الصعود من الهاوية وخطر الانتكاسة.. تقرير

أوضح تقرير آفــاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن مستويات النشاط الاقتصادي تحسنت في مايو ويونيو مع إعادة فتح الاقتصادات.

ولفت التقرير: وكان التحسن الذي تلا الركود في شهر أبريل ملحوظًا بوجه خاص في مبيعات التجزئة بالطبع حيث ارتفع الإنفاق على السلع الاستهلاكية مع إعادة الفتح.

ووفقا للتقرير جاءت نتائج إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني، بوجه عام بمفاجآت إيجابية غير متوقعة فمع إعادة فتح الاقتصادات ورفع القيود المفروضة على الإنفاق، عادت جميع الأنشطة عمومًا إلى طبيعتها بشكل أسرع مقارنة بتوقعات عدد يونيو 2020 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي فخلال الربع الثاني، فاقت نتائج إجمالي الناتج المحلي التوقعات في الصين (فعقب إرخاء حالة الإغلاق العام في أوائل شهر أبريل، ساعدت الاستثمارات العامة في دعم النشاط ليسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني). وعلى العكس من ذلك الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا. وكذلك الحال في الهند والمكسيك، ذلك كما هو موضح بالشكل التالي.

وأوضح تقرير "آفــاق الاقتصاد العالمي: رحلة صعود طويلة وشاقة، الصادر عن صندوق النقد الدولي، بدء تعافي التجارة العالمية في شهر يونيو مع تراخي حالة الإغلاق العام، وتعد الصين من أهم البلدان المساهمة في هذا التعافي حيث تعافت التجارة العالمية في شهر يونيو مع تراخي حالة البلدان المساهمة في هذا التعافي، حيث تعافت صادراتها عقب الانخفاضات الحادة التي شهدتها في بداية العام، مدعومة بعودة النشاط في مرح.

وكان قد عُقدت بمعهد التخطيط القومي ثامن حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2020/2021. والتي قدم فيها الدكتور حجازي الجزار – الأستاذ المساعد المتفرغ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد- عرضًا لتقرير آفــاق الاقتصاد العالمي: رحلة صعود طويلة وشاقة" والصادر عن صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2020.