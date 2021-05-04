عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق النقد يكشف عن وضع الاقتصاد العالمي بين الصعود من الهاوية وخطر الانتكاسة.. تقرير

صدى البلد

أوضح تقرير آفــاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن مستويات النشاط الاقتصادي تحسنت في مايو ويونيو مع إعادة فتح الاقتصادات. 

 

ولفت التقرير: وكان التحسن الذي تلا الركود في شهر أبريل ملحوظًا بوجه خاص في مبيعات التجزئة بالطبع حيث ارتفع الإنفاق على السلع الاستهلاكية مع إعادة الفتح.

 

ووفقا للتقرير جاءت نتائج إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني، بوجه عام بمفاجآت إيجابية غير متوقعة فمع إعادة فتح الاقتصادات ورفع القيود المفروضة على الإنفاق، عادت جميع الأنشطة عمومًا إلى طبيعتها بشكل أسرع مقارنة بتوقعات عدد يونيو 2020 من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي فخلال الربع الثاني، فاقت نتائج إجمالي الناتج المحلي التوقعات في الصين (فعقب إرخاء حالة الإغلاق العام في أوائل شهر أبريل، ساعدت الاستثمارات العامة في دعم النشاط ليسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني). وعلى العكس من ذلك الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا. وكذلك الحال في الهند والمكسيك، ذلك كما هو موضح بالشكل التالي.

 

وأوضح تقرير "آفــاق الاقتصاد العالمي: رحلة صعود طويلة وشاقة، الصادر عن صندوق النقد الدولي، بدء تعافي التجارة العالمية في شهر يونيو مع تراخي حالة الإغلاق العام، وتعد الصين من أهم البلدان المساهمة في هذا التعافي حيث تعافت التجارة العالمية في شهر يونيو مع تراخي حالة البلدان المساهمة في هذا التعافي، حيث تعافت صادراتها عقب الانخفاضات الحادة التي شهدتها في بداية العام، مدعومة بعودة النشاط في مرح.

 

وكان قد عُقدت بمعهد التخطيط القومي ثامن حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2020/2021. والتي قدم فيها الدكتور حجازي الجزار – الأستاذ المساعد المتفرغ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد- عرضًا لتقرير آفــاق الاقتصاد العالمي: رحلة صعود طويلة وشاقة" والصادر عن صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2020.

صندوق النقد الاقتصاد العالمى صندوق النقد الدولى الركود وزارة التخطيط

ترشيحاتنا

طريقة عمل القطايف الحادقة .. وصفات متنوعة أبرزها بالجبنة القريش

ليلة القدر في ميزان الدين .. عبادتها خير من ألف شهر.. 7 علامات تميزها.. و8 كلمات مستحبة فيها

طلعتله لساني...أول تعليق من رامز جلال بعد وقع جنش فى المقلب

علي جمعة: المرسي أبو العباس اسمه الحقيقي "أحمد" ومولود في إسبانيا.. فيديو

6 حالات مستثناة من حظر الجمع بين المعاش والدخل.. تعرف عليها

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على مفاوضات إيران والسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدفة غريبة.. وفاة فنان لحظة عرض مشهد موته خلال مسلسل عاشور العاشر .. تفاصيل

خلي بالك.. طقس الأربعاء شديد الحرارة والقاهرة تسجل 40 درجة

رسميا .. إيقاف سيد عبد الحفيظ

موسى وحلاوتهم.. أول تعليق من أحمد سعد على زفاف محمد رمضان وسمية الخشاب

محجوز فى المستشفى حاليا .. إصابة الفنان عماد محرم بوعكة صحية

أول قرار من اتحاد الكرة بشأن تصريحات سيد عبدالحفيظ ضد جهاد جريشة

أجرت عدة عمليات جراحية .. تدهور الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

رسميا.. الكاف يحدد موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أنها علامة على السعادة.. 6 طرق للتخلص من التجاعيد حول الفم

للصحة والبشرة والشعر.. ضرورة إضافة الموز لروتين جمالك

شاهد.. 3 دببة يفترسون امرأة.. والعثور على بقايا جثتها في أمعائهم| صور

ولادة مفاجئة بين السماء والأرض.. أطباء يولدون امرأة على متن طائرة| صور

فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

فيديوجراف.. مزعجة قوي .. منة عرفة تستفز الجمهور في رمضان

فيديوجراف.. تحذيرات عاجلة.. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

محمد النجار يكتب: اجتماع الكلمة أساس النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

د.أحمد علي سليمان

كيف أرسى الإسلام حقوق غير المسلمين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ