أحمد موسى: وفد تركي يصل القاهرة للمباحثات مع مصر غدا ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا رسميا عقب الإفطار تكشف فيه عن عقد مباحثات بين مصر وتركيا لأول مرة.

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية “صدى البلد"، أن المباحثات من المفترض أن تبدأ غدًا الأربعاء، وحتى بعد الغد.



وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن الوفد التركي سيصل للقاهرة فجر اليوم.

وأعلنت وزارة الخارجية أن المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، ستعقد غدا الاربعاء وتستمر لمدة يومين في القاهرة.



وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.