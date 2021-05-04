بعد حجز السيتي مقعدا .. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق مان سيتي إلى نهائي “التشامبيونزليج” بعد تخطي باريس سان جيرمان بثنائية في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

وبذلك يصعد السيتي للنهائي ويواجه الفائز من مجموع مباراتي تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في إسطنبول آخر الشهر الجاري.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة النهائي يوم 29 مايو الجاري في تركيا.

وجاء الهدف الأول بعدما أرسل تمريرة عرضية أرضية اوليكساندر زينتشينكو أنهاها ب إلى حدود منطقة الجزاء بإتجاه كيفين دي بروين الذي سدد كرة مباشرة إصطدمت بأحد مدافعي باريس سان جيرمان وتهيأت أمام رياض محرز المنفرد تماما بالمرمى ليسددها بسهولة داخل شباك الحارس كيلور نافاس.

وزاد مانشستر سيتي من صعوبة مهمة باريس سان جيرمان بالهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد مرتدة سريعة للسيتي انتهت بعرضية أرضية وضعت رياض محرز منفرداً بالمرمى ليسدد بيسراه إلى الشباك.