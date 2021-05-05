سعد سمير: نفسي أعمل دور الفنان أحمد زكي في فيلم البريء

حل سعد سمير لاعب النادي الأهلي، ضيفا على الفنانة رزان مغربي والإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج "مهيب ورزان في رمضان " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وقال سعد سمير:" طلعت شائعة داخل النادي الاهلي باتجاهي للتمثيل ".

وأضاف:" مفيش تمثيل خالص" مضيفا:" نفسي أعمل دور الفنان أحمد زكي في فيلم البريء ، وبحب الافلام الكوميدية".



وقال سعد سمير:" شهر رمضان زمان كان احلى بشكل كبير بالنسبة لي وكنا نلعب في الشارع وبنعمل دورات رمضانية قبل وبعد الإفطار ".

وأضاف :" زمان مكنش فيه مسؤوليات والدنيا كانت جميلة ومكنتش مشاغب زي دلوقتي ".