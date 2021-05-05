صلاح عبدالله يطلب من متابعيه الدعاء لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز .. شاهد

طلب الفنان صلاح عبد الله من متابعيه الدعاء للفنان سمير غانم والفنان دلال عبد العزيز ونشر صورة لهما عبر حسابها الشخصى بموقع “ تويتر”.

وكتب صلاح عبد الله " #ضحكة_مصر_في_العزل_محجوزة هوِّن علينا .. أحبابي أسألكم الدعاء بتمام الشفاء لهما ولكل مرضانا في مصر والعالم كله .. قادر كريم يرفع عنا البلاء ويخلصنا من هذا الوباء .. آمين ".

وكشف الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى.

وقال أشرف زكى لـ “صدى البلد”: أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم بدأت تتحسن كثيرًا خاصة بعد نقله إلى المستشفى بسبب بعد الأزمات الصحية فى الكلى بينما تتحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أيضا ونطلب الدعاء لهما وخروجهما من المستشفى فى وقت قريب.

علم “صدى البلد” أن النجمة دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا المستجد منذ نحو أسبوعين وكانت تخضع للعزل المنزلي إلا أن حالتها تدهورت منذ خمسة أيام، واضطررت للدخول إلى مستشفى العزل، كما أصيب النجم سمير غانم بالفيروس وتدهورت حالته ليضطر للدخول إلى مستشفى العزل.