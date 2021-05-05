تايلاند تسجل 2112 حالة إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة خلال 24 ساعة

الموجة الثالثة من فيروس كورونا

فى الوقت الذي تعمل به السلطات التايلندية على احتواء الموجة ثالثة من العدوى، سجلت تايلاند، اليوم الأربعاء، 2112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة في خلال 24 ساعة الماضية.



وارتفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة العام الماضي، إلى 74900 حالة إصابة و318 حالة وفاة.



وفى سياق متصل، أكدت السلطات الصحية امس ان هناك تلقيح ما يقرب من 1.5 مليون شخص، معظمهم من العاملين في المجال الطبي والأشخاص المعرضين للخطر مثل كبار السن، باستخدام جرعات من لقاحي سينوفاك الصيني وأسترازينيكا.



وتتعرض تايلاند حاليا لموجة ثالثة شرسة من الإصابات، ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات أكثر صرامة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.



واوصت السفارة التايلاندية في نيودلهي أمس المواطنين التايلانديين بمغادرة الهند بسبب وضع جائحة كورونا، والتسجيل للعودة إلى تايلاند في رحلات العودة المقررة يوم السبت من تشيناي وفي 15 مايو من نيودلهي.



وأكدت السفارة على إمكانية العودة بشكل عاجل إلى البلاد، عن طريق التسجيل في رحلة العودة على متن رحلة خاصة بتوصيل التبرعات من تايلاند إلى نيودلهي اليوم الأربعاء.