نائب يشيد برفع قدرة الربط الكهربائي مع الأردن إلى 3000 ميجاوات ليصل العراق

أشاد النائب طلعت السويدى عضو مجلس النواب بالاتفاق الموقع بين مصر والأردن لرفع قدرات الربط الكهربائي بين البلدين إلى 3000 ميجاوات والذى وقعه من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن الجانب الأردني، المهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية لدراسة رفع سعة خط الربط الكهربائى بين مصر والأردن ليصل مستقبلا إلى العراق.

وقال " السويدى " فى بيان له اصدره اليوم ان الربط الكهربائى بين مصر والدول العربية بصفة عامة ومع الأردن والعراق والسودان والسعودية بصفة خاصة سيكون له أثاره الإيجابية والكبيرة فى توفير واستغلال الطاقة الكهربائية بين الدول العربية فى مختلف مجالات التنمية ، مؤكداً أن قطاع الكهرباء المصرى حقق نجاحات كبيرة بعد الدعم والمساندة الكبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا القطاع المهم.

موجها التحية والتقدير للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ولجميع القيادات ورؤساء الشركات والقطاعات والهيئات والمهندسين والفنيين والعاملين بهذا القطاع الحيوى والمهم معرباً عن ثقته التامة فى أن قطاع الكهرباء سيكون خلال السنوات القليلة القادمة واحداً من أهم القطاعات الناحجة داخل مصر والقادرة على تصدير الكهرباء والربط الكهربائى مع الدول العربية والأفريقية.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أكد فى تصريحات سابقة أن هناك فوائد عديدة لمشروعات الربط الكهربائى، و تعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً هاماً فى تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وأوضح أن مصر ترتبط كهربائيا مع دول الجوار شرقاً مع الأردن وغربا مع ليبيا، وجنوبا مع السودان ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى بين هذه الدول وكذلك بدء انشاء خط الربط الكهربائي مع السعودية ومن المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا أيضا.