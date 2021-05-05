ضبط سيدة وابنتها لاستيلائهما على أكثر من 2.5 مليون جنيه من المواطنين في الإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع مديرية أمن الاسكندرية من ضبط سيدة وابنتها لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 2.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.



كان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الإسكندرية وعدد 4 آخرين بقيام إحدى السيدات وابنتها بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.



أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام كلٍ من مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية ونجلتها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وتمكنتا من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها مليوني و580 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنهما توقفتا عن السداد ورفضتا رد أصل المبلغ المالي المستولى عليهما، بالمخالفة لأحكام القـانون، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا بارتكابهما للواقعة والتعهد برد هذه المبالغ.



أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.