مراجعة قرارات الإزالة والترميم الممنوحة للعقارات السكنية في الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد الأباصيري رئيس حي ثان بمراجعة قرارات قرارات الإزالة والترميم الممنوحة للعقارات السكنية الكائنة خلف منطقة الصناعات النمطية بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ ما يلزم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمنطقة لمتابعة أعمال إنشاء المنطقة الترفيهية الخدمية المقامة بأرض الصناعات النمطية في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

توجه محافظ الشرقية لتفقد الشوارع الجانبية بمنطقة أبو عامر وتلاحظ له وجود موقف عشوائي يضم عدد من سيارات الأجرة يقوم سائقوها بتحميل الركاب للقرى المجاورة، ليوجه المحافظ رجال المرورو بسحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد المحافظ على رئيس حي ثان بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الشارع.

انتقل محافظ الشرقية ومرافقوه لمنطقة كفر الإشارة بمدينة الزقازيق ليصدر تعليماته لرئيس حي ثان بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالبدء فورا في أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية.

وجه محافظ الشرقية رئيس حي ثان بإزالة البلدورات والحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة أمام العقارات والمحال التجارية بالمنطقة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما حرص محافظ الشرقية على الاستماع لشكاوى المواطنين والتعرف علي احتياجاتهم، موجها رئيس حي ثان بفحصها وتلبيتها.

وأصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً 2663 لسنة 2021 بوقف السيد س. ف. ح. ب. ا، من العاملين بالوحدة المحلية بشلشلمون التابعة لرئاسة مركزومدينة منيا القمح عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

جاء ذلك بعد استقبال واتس آب محافظ الشرقية لعدد من الشكاوى من المواطنين يتضررون فيها من سوء معاملة الموظف المذكور لهم وتعطيله قضاء مصالحهم.

وكلف محافظ الشرقية الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية تشكيل لجان متابعة فورية للوقوف على حقيقة الشكوى وتبين من خلال تقرير لجان المتابعة صحة ما ورد بالشكوى.

وبناء عليه وعلى مأمورية التحقيق رقم ٢٠٢١/١٤٥ تحقيقات المحافظة يصدر المحافظ قراره بوقف الموظف المذكور سالفا عن العمل بسبب إهماله و تقصيره في أداء مهام عمله ما عاد بالسلب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح ولن يقبل بأي تقصير لموظف في أداء عمله ما يترتب عليه تأخير قضاء مصالح المواطنين والمساس بمستوى الخدمة المقدمة لهم.