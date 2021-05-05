عرسان من أول وجديد.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في كواليس اللي ملوش كبير

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي من كواليس حفل زفافهم بمسلسلهم الجديد “اللي ملوش كبير” وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ياسمين: “غزل والخديوي” ليتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا، وعلق الجمهور لها: “مبروك زواجكم مره تانيه😂حقيقه و تمثيل _ عرسان من أول وجديد”



مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز بجانب كل من أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.



«اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.