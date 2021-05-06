المنسي لا ينسى .. أمير كرارة يشارك جمهوره فيديو ظهوره في الاختيار٢

شهدت حلقة أمس من الاختيار٢ بداية ظهور ملحمة البرث و ظهور الفنان أمير كرارة الذى كان يجسد دور الشهيد أحمد المنسي.





نشر امير كرارة فيديو على حسابه الرسمى على إنستجرام فيديو من ظهوره فى الاختيار٢ فى ملحمة البرث و كتب معلقا:" منسي لاينسي".





الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذينيضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.





مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماءأبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزءالأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.









ويعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبرقناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرضقناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.