مجاهد يوجه رسائل نارية بشأن الأزمات المتلاحقة للجبلاية مع الأهلي والزمالك

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، رفضه استقدام حكام أجانب في الموسم الحالي، رغم اعتراضات الأهلي والزمالك، أخيرا.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا مطالبا باستقدام حكام أجانب لإدارة باقي مبارياته هذا الموسم، كما طالب الزمالك بتعيين صافرة أجنبية على الأقل لمباراة القمة ضد الأهلي يوم 10مايوالجاري.

وقال مجاهد عبر تصريحات تلفزيونية: "لا بُدّ من دعم التحكيم المصري، ومباراة القمة ستدار بصافرة محلية، يوم الإثنين المقبل".

وأوضح: "لم يصدر أي قرار بإيقاف الحكم جهاد جريشة بعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري".

وأشار مجاهد إلى أن "الأهلي وافق كتابيا على مواجهة وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا في فترة توقف الدوري خلال أولمبياد طوكيو".

وأكد أن "تأجيل الأجندة الدولية في يونيو المقبل سيسهم في تحسين وضعية جدول الدوري وإنهائه قبل موعده المحدد".

وأعلن أنه سيتم عقد جلسة ثلاثية بينه وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بمجرد تعافيه من فيروس كورونا، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للتنسيق بشأن الاستعدادات المقبلة للمنتخبين.

وجدد مجاهد نفيه التام لوجود التماس من نادي الزمالك بشأن تخفيف عقوبة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض، مؤكدا أن "اتحاد الكرة ليس له أي مصلحة في منع الالتماس أو إبعاده".

وأكد أن الزمالك عليه إظهار الخطاب الذي أرسله لاتحاد الكرة وعليه ختم "وارد اتحاد الكرة" من خلال الموظف الذي أرسله الزمالك للمطالبة بتخفيف عقوبة إمام عاشور.

وأشار إلى أن الوقت مر بشأن تقديم استئناف جديد ضد عقوبة إمام عاشور موضحا أن "الزمالك مطالب فقط بإظهار صورة الخطاب المختوم بوارد اتحاد الكرة بدلا من الذهاب للقضاء".

وأبدى مجاهد سعادته بمستوى الدوري هذا الموسم مؤكدا أنه سيسعى لوضع بعض الخطوات لإعادة الجمهور مع بداية الموسم الجديد بعد الانتهاء من حصول قطاع كبير من الجماهير على اللقاح ضد فيروس كورونا.

أزمة أشعلت الدوري

تصاعدت سريعا، وبشكل كبير، الأزمة بين الأهلي واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، لا سيما بعد بيان القلعة الحمراء بشأن التحكيم المصري، وكذلك عقوبة لجنة المسابقات الموقعة ضد مدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ.



وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت قرارا بإيقاف عبد الحفيظ، وإحالته إلى التحقيق على خلفية تصريحاته التلفزيونية "المناهضة" للتحكيم المصري، وتحديدا الحكم الدولي جهاد جريشة الذي شارك في كأس العالم 2018 في روسيا.

وخرج عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي الرسمية، ليكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في "تواصل" الحكم الدولي جهاد جريشة معه، عقب نهاية مواجهة الزمالك، غريم الأهلي التقليدي، أمام بيراميدز في الدوري المصري، و"اعتذاره عن الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها في تلك المباراة".

