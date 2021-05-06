عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجاهد يوجه رسائل نارية بشأن الأزمات المتلاحقة للجبلاية مع الأهلي والزمالك

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم، رفضه استقدام حكام أجانب في الموسم الحالي، رغم اعتراضات الأهلي والزمالك، أخيرا.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا مطالبا باستقدام حكام أجانب لإدارة باقي مبارياته هذا الموسم، كما طالب الزمالك بتعيين صافرة أجنبية على الأقل لمباراة القمة ضد الأهلي يوم 10مايوالجاري.

وقال مجاهد عبر تصريحات تلفزيونية: "لا بُدّ من دعم التحكيم المصري، ومباراة القمة ستدار بصافرة محلية، يوم الإثنين المقبل".

وأوضح: "لم يصدر أي قرار بإيقاف الحكم جهاد جريشة بعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري".

وأشار مجاهد إلى أن "الأهلي وافق كتابيا على مواجهة وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا في فترة توقف الدوري خلال أولمبياد طوكيو".

وأكد أن "تأجيل الأجندة الدولية في يونيو المقبل سيسهم في تحسين وضعية جدول الدوري وإنهائه قبل موعده المحدد".

وأعلن أنه سيتم عقد جلسة ثلاثية بينه وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بمجرد تعافيه من فيروس كورونا، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، للتنسيق بشأن الاستعدادات المقبلة للمنتخبين.

وجدد مجاهد نفيه التام لوجود التماس من نادي الزمالك بشأن تخفيف عقوبة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض، مؤكدا أن "اتحاد الكرة ليس له أي مصلحة في منع الالتماس أو إبعاده".

وأكد أن الزمالك عليه إظهار الخطاب الذي أرسله لاتحاد الكرة وعليه ختم "وارد اتحاد الكرة" من خلال الموظف الذي أرسله الزمالك للمطالبة بتخفيف عقوبة إمام عاشور.

وأشار إلى أن الوقت مر بشأن تقديم استئناف جديد ضد عقوبة إمام عاشور موضحا أن "الزمالك مطالب فقط بإظهار صورة الخطاب المختوم بوارد اتحاد الكرة بدلا من الذهاب للقضاء".

وأبدى مجاهد سعادته بمستوى الدوري هذا الموسم مؤكدا أنه سيسعى لوضع بعض الخطوات لإعادة الجمهور مع بداية الموسم الجديد بعد الانتهاء من حصول قطاع كبير من الجماهير على اللقاح ضد فيروس كورونا.

txt

اليوم.. اتحاد الكرة يبدأ التحقيق مع سيد عبدالحفيظ في أزمة المكالمات

txt

اتحاد الكرة : الأهلي فقط من وافق كتابيا على خوض مباريات بدون لاعبي الأوليمبي

أزمة أشعلت الدوري 

تصاعدت سريعا، وبشكل كبير، الأزمة بين الأهلي واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، لا سيما بعد بيان القلعة الحمراء بشأن التحكيم المصري، وكذلك عقوبة لجنة المسابقات الموقعة ضد مدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ.


وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أصدرت قرارا بإيقاف عبد الحفيظ، وإحالته إلى التحقيق على خلفية تصريحاته التلفزيونية "المناهضة" للتحكيم المصري، وتحديدا الحكم الدولي جهاد جريشة الذي شارك في كأس العالم 2018 في روسيا.

وخرج عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي الرسمية، ليكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في "تواصل" الحكم الدولي جهاد جريشة معه، عقب نهاية مواجهة الزمالك، غريم الأهلي التقليدي، أمام بيراميدز في الدوري المصري، و"اعتذاره عن الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها في تلك المباراة".
 

مجاهد أحمد مجاهد لاتحاد المصري لكرة القدم حكام أجانب الأهلي والزمالك الأهلى الزمالك جهاد جريشة

ترشيحاتنا

خطوات تفعيل الوضع الداكن في سناب شات للأيفون

عيار 21 بـ 776 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

حياة كريمة.. كيف تغيرت قرى المنيا بـ لمسة عصرية؟

رسميا .. الكشف عن سكودا فابيا 2022 الجديدة كليا .. صور

كيلو الفراخ ب 15 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مجاهد يوجه رسائل نارية بشأن الأزمات المتلاحقة للجبلاية مع الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريح

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

موعد نهاية كورونا ووفاة تفجع الوسط الفني .. خبير أبراج يتوقع الوضع في مصر خلال الأشهر القادمة

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ