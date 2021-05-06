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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تنظم ندوة عن التقدم لمنح أبحاث من الجامعات الألمانية

طلاب
طلاب

نظّم مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس ندوة بعنوان "مهارات التقدم لمنح أبحاث ما بعد الدكتوراه من المنظمات الدولية" عبر تقنية الفيديو كونفرانس باستخدام تطبيق زووم.

 

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث

 


استضافت الندوة الدكتور أحمد عبدالواحد رئيس مختبر الفيروسات بمعهد صحة الحيوان والصحة العامة البيطرية بجامعة لايبزيغ الألمانية.

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جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عبدالواحد هو عضو التحالف الألماني لأبحاث الصحة العالمية والجمعية الألمانية لطب المناطق الحارة ، فضلا عن عضويته في الجمعية الأمريكية لطب المناطق الحارة والصحة العامة. حصل د. عبدالواحد  عام 2013م على جائزة شباب الباحثين من الجمعية الأمريكية لطب المناطق الحارة والصحة العامة لإنشائه مختبر متنقل للكشف السريع عن فيروسات الحمى النزيفية في الأماكن الفقيرة.

 


اشار الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الندوة تأتي في إطار حرص جامعة عين شمس على تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي بهدف تحقيق ريادة الجامعة بين الجامعات المحلية والدولية. 

وأضاف أن استمرار تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم في كليات الجامعة ومعاهدها يعتبر أحد أولويات الجامعة كي تصبح منافسًا قويًا على المستوى الدولي.

 

 

علّق الدكتور عبدالله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس على الندوة قائلا أن منح أبحاث ما بعد الدكتوراه تفتح آفاقًا واسعة لاستكمال مسيرة البحث العلمي بالتعاون مع أساتذة ومتخصصين من أفضل جامعات العالم مما يساهم في بناء بيئة خصبة تسمح بالتعاون البحثي العالمي، وتفسح المجال  لأبناء جامعة عين شمس كي يشاركوا نظرائهم في  كافة المجالات على مستوى العالم في مشروعات بحثية دولية مشتركة إلى جانب التدريس في أفضل جامعات العالم.

 

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أشار الدكتور عبدالله سامي إلي ان الندوة قد تطرقت لموضوعين مهمين. الأول هو كتابة السيرة الذاتية وطرق إعدادها للتقدم لمنح أبحاث ما بعد الدكتوراه في ألمانيا، حيث تناولت الندوة بعض النقاط المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند التقدم لهذه المنح ومنها على سبيل المثال ضرورة أن يبرز المتقدم الإنجازات السابقة له على نحو دقيق.

 كما ألقت الندوة الضوء على بعض المواقع المتخصصة التي يمكن استخدامها لإعداد أوراق التقدم بطريقة احترافية تقبلها الجامعات والمعاهد الأوربية. أما الموضوع الثاني فتناول طريقة كتابة المقترحات البحثية لمنح أبحاث ما بعد الدكتوراه وأهم النقاط التي يمكن أن يركز عليها المتقدم للكتابة الجيدة للحصول علي المنحة بنجاح.

 استعرضت الندوة أيضًا أهم المؤسسات التي تقدم منح أبحاث ما بعد الدكتوراه في ألمانيا وشروطها. في نهاية الندوة، ناقش الدكتور عبدالله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بعض الأسئلة المهمة المتعلقة بمنح أبحاث ما بعد الدكتوراه والتي طرحها السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس والممثلين للقطاعات المختلفة داخل الجامعة.  كما سلّط الضوء علي البرامج المختلفة التي يقدمها مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس ضمن استراتيجية الجامعة للنهوض بالتعليم والبحث العلمي في المنطقة والعالم.  

 

جدير بالذكر أن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس يحقق رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من خبرات المبعوثين على مستوى الجامعة والمجتمع عن طريق المساعدة في دمج الكوادر العائدة  وضمان مشاركة الجامعة الفاعلة في الخطه السنوية للبعثات وبرامج الإيفاد المشترك.

 

جامعة عين شمس ندوة عن مهارات التقدم مكتب رعاية المبعوثين مهارات التقدم لمنح أبحاث ما بعد الدكتوراه من المنظمات الدولية أحمد عبدالواحد رئيس مختبر الفيروسات بمعهد صحة الحيوان

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