تخلص من واتساب إلى الأبد.. وهذه بدائله

مع اقتراب تنفيذ تهديده

يعد واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا، ولكن على الرغم من شعبيته الكبيرة إلا أن مئات الملايين من مستخدميه غاضبون بسبب قراره الأخير بتعديل سياسة الخصوصية الخاصة به، والتي سوف تدخل حيز التنفيذ إجباريا خلال أيام قليلة يوم 15 مايو الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "nextpit" التقني، أثارت تحديثات خصوصية واتساب المحدثة، جدلا كبيرا منذ الإعلان عنها في شهر يناير هذا العام، بعدما أوضح تطبيق التراسل الشهير إلى أن التغييرات الوشيكة الهدف الرئيسي منها هو مشاركة معلومات مستخدميها البالغ عددهم ملياري الخاصة مع موقع فيسبوك والشركات الخارجية.

ومع اقتراب موعد تنفيذ شروط وأحكام واتساب الإجبارية، بدأ تطبيق التراسل الفوري بإرسال إشعارا منبثقا كفرصة أخيرة، لحث مستخدميه على الموافقة على سياسته قبل الموعدة النهائي، وإلا سيتعرض المستخدمون المعارضون للتغييرات القادمة، لحذف حساباتهم بعد أربعة شهور، لذا بدأ الناس في البحث عن بدائل آمنة توفر خدمات مشابهة لواتساب.

وفيما يلي نستعرض إليك أفضل البدائل لتطبيق واتساب في 2021:

أفضل بديل لتطبيق واتساب: تيليجرام Telegram

يتصدر تيليجرام قائمة أفضل البدائل لتطبيق واتساب، حيث يأتي برنامج المراسلة محمل بالعديد من الميزات القوية، لعل من أبرزها الخصوصية، كما يمتاز بسرعة فائقة وواجهة مستخدم بسيطة ومجانية بالكامل.

ويدعم تطبيق تيليجرام الذي يعد من التطبيقات الـ 10 الأكثر تنزيلا في العالم، إمكانية تبادل الرسائل في الدردشات، وإجراء واستقبال المكالمات الصوتية والمرئية، وإنشاء المحادثات الجماعية والقنوات، ويمكنك أيضا باستخدامه إجراء استطلاعات الرأي، كما يدعم مشاركة الملفات كبيرة الحجم تصل إلى 1.5 جيجابايت.

تيليجرام

أفضل بديل مجاني لواتساب يركز على الخصوصية: سيجنال Signal

لمع نجم سيجنال Signal، كبديل مهم لواتساب يركز على الخصوصية بعد إعلان تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك عن سياسته المثيرة للجدل، واكتسب التطبيق شعبية كبيره بعد إشاد إدوارد سنودن وإيلون ماسك، بعد أن أشارا إليه بأنه أفضل من واتساب لتركيزه على الخصوصية والأمان كأفضل ميزاته نظامه الأساسي.

ولكن على الرغم أن تطبيق سيجنال لا يضم الكثير من الميزات على غرار تيليجرام، إلا أن ميزات المراسلة الأساسية للتطبيق والتي تتضمن الدردشات الفردية والمجموعات والفيديو والمكالمات الصوتية، يتم تشفيرها من طرف إلى طرف، ما يعني أن الأشخاص الموجودين في الرسائل فقط يمكنهم رؤية محتوى هذه الرسائل.

Signal

أفضل بديل لواتساب مدفوع باشتراك: ثريما Threema

يعد ثريما Threema تطبيق مراسلة مشهور في أوروبا ولكنه غير متاح لجميع المستخدمين حول العالم حتي الآن، ومن أكتر ما يميز ثريما على عكس منافسيه المجانين، هو أن المستخدم يمكنه الحصول على خدمة التراسل مقابل اشتراك مدفوع يبلغ حوالى 2.99 دولار.

ويدعم Threema، العديد من الميزات من بينها دعم الدردشات الجماعية وقوائم التوزيع والقنوات، وإجراء واستقبال المكالمات الصوتية والمرئية، وحتى استطلاعات الرأي، وأكثر ما يميز التطبيق عن واتساب، هو التركيز على الخصوصية، حيث أن مبلغ الاشتراك يغني الشركة عن بيع معلوماتك مثل فيسبوك، وبالإضافة إلى ذلك، لا تقم الشركة بتخزين أي بيانات على خوادمهم.

Threema



أفضل بديل لواتساب ستحتاج لهاتف آيفون لاستخدامه: iMessage

يعتبر تطبيق التراسل الافتراضي من آبل iMessage، هو برنامج المراسلة المستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة بين مستخدمي أجهزة آيفون.

ويدعم التطبيق أيضًا المراسلة متعددة الأنظمة الأساسية، ولكنه يقتصر فقط على هواتف آيفون، إلى جانب خدمات المراسلة المعروفة، يمكنك استخدام iMessage، لإرسال الأموال واستلامها عبر خدمة Apple Pay.

iMessage

أفضل بديل لواتساب يستخدمه اللاعبين: Discord

يعد Discord منصة مشهورة تستخدم كدردشة للألعاب، لكن بمرور الوقت، أصبح النظام الأساسي للمراسلة مليء بالميزات المفيدة والقوية والمطورة، لتصبح فيما بعد منافس قوى لتطبيق واتساب.

يدعم تطبيق المراسلة المستند إلى الخادم Discord، العديد من الميزات مثل الدردشات الفردية والمحادثات الجماعية والمكالمات الجماعية ومشاركة الوسائط، بالإضافة لإنشاء دردشة جماعية مع ما يصل إلى 10 أصدقاء، ولن تحتاج إلى مشاركة رقم هاتفك أو اسمك الحقيقي لاستخدام التطبيق وهي ميزة يفتقر إليها واتساب.

