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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمبادرة من الرئيس السيسي

الإعلام التونسي يشيد بدور مصر في دعم بلاده لمواجهة أزمة كورونا

مصر ترسل شحنة مستلزمات
مصر ترسل شحنة مستلزمات طبية إلى تونس

سلطت إذاعة "موزاييك" التونسية، الضوء على وصول شحنة مستلزمات طبية من مصر إلى تونس، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الإذاعة التونسية، إن طائرة عسكرية مصرية، حطت صباح اليوم الخميس بالقاعدة العسكرية بالعوينة في تونس، وكانت محملة بمعدات ومستلزمات طبية للمساعدة على دعم جهود مواجهة جائحة كورونا.

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وأضافت أن الطائرة، التي تم إرسالها بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان في استقبالها كل من وزير الدفاع التونسي، ومدير عام الصحة العسكرية وسفير مصر بتونس.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه النظام الصحي التونسي لضغط شديد بعد أن امتلأت الرعاية المركزة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

السيسي مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي تونس كورونا

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