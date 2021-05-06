الإعلام التونسي يشيد بدور مصر في دعم بلاده لمواجهة أزمة كورونا

بمبادرة من الرئيس السيسي

سلطت إذاعة "موزاييك" التونسية، الضوء على وصول شحنة مستلزمات طبية من مصر إلى تونس، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الإذاعة التونسية، إن طائرة عسكرية مصرية، حطت صباح اليوم الخميس بالقاعدة العسكرية بالعوينة في تونس، وكانت محملة بمعدات ومستلزمات طبية للمساعدة على دعم جهود مواجهة جائحة كورونا.

وأضافت أن الطائرة، التي تم إرسالها بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان في استقبالها كل من وزير الدفاع التونسي، ومدير عام الصحة العسكرية وسفير مصر بتونس.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه النظام الصحي التونسي لضغط شديد بعد أن امتلأت الرعاية المركزة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.